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"Российский учебник" продали за 6 млрд рублей

Сделка "прошла", отметил президент группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.

Ранее Новиков в интервью газете "Ведомости" рассказал о возможности продажи корпорации "Российский учебник", которая занимается изданием учебной литературы, за 6,25 млрд рублей (годовая выручка корпорации без учета НДС).

"Сделка <...> прошла", - сказал президент группы "Эксмо-АСТ", уточнив, что сумма составила 6 млрд рублей.

Гендиректор корпорации "Российский учебник" Александр Брычкин также подтвердил закрытие сделки, сообщив ТАСС, что новым владельцем стала компания "Руститанинвест".

По данным из открытых источников, компания "Руститанинвест" учреждена в октябре 2018 года. Ее владельцами являются Алексей Кисин и Сергей Безделов.

Теги
Россия
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