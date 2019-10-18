Аксенов: Крым полностью обеспечен газом на предстоящую зиму

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Республика Крым полностью обеспечена газом на осень и предстоящую зиму, сообщил в пятницу журналистам глава региона Сергей Аксенов.

"Осенне-зимний период пройдет нормально, никаких проблем нет. Достаточно газа. Никаких рисков сегодня нет. Плюс нас страхует "труба" с материка общей пропускной способностью до 4 млрд куб. м. Такой потребности на сегодняшний день нет. Газ в нужном объеме будет у всех потребителей", - сказал Аксенов.

В Крыму также создан запас газа в 1,4 млрд куб м, что сравнимо с годовой потребностью региона в этом топливе, отметил заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, добавив, что по газопроводу, при необходимости, республика может получить еще 1,2 млрд куб. м. "У нас газа даже больше, чем на данном этапе можем потребить. С учетом того, что падение добычи у вас мы, наконец, остановили", - сказал Черезов.

Президент России Владимир Путин 27 декабря 2016 года дал старт подаче газа в Крым после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам РФ. Ранее прогнозный дефицит природного газа в Крыму составлял 200 млн куб. м.