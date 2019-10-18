Посол Франции в России открыла центр "Альянс Франсез" в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 18 октября. /ТАСС/. Представительство культурно-образовательного центра "Альянс Франсез" открылось в пятницу в Ульяновске, передает корреспондент ТАСС. В торжественной церемонии приняла участие посол Франции в России Сильви Берманн.

"Госпожа посол приехала накануне своего дня рождения, который она будет завтра отмечать", - сказал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на церемонии открытия.

Берманн в своем вступительном слове отметила, что ульяновское представительство стало 13-м в России. "Альянс Франсез" - институт, который давно признан эталоном преподавания нашего языка во всем мире. Если первой миссией любого "Альянса" является обучение французскому языку самых разных слоев населения, то еще одна его задача состоит в установлении партнерства с местными учреждениями для организации при поддержке Франции культурных мероприятий в различных областях", - пояснила она.

По ее словам, новое представительство призвано стать привилегированным местом встречи французской и русской культуры и важнейшим посредником для всех, кто в Ульяновской области стремится открыть для себя Францию. "Создание "Альянс Франсез" в Ульяновске - результат длительного процесса. Идею образования "Альянса" выдвинули гражданское общество и вузовское сообщество города", - уточнила она.

"Альянс Франсез" также есть в Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Тольятти, Уфе и Владивостоке.