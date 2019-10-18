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Бизнес-омбудсмен Ставрополья: участие бизнеса в принятии госрешений улучшит инвестклимат

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Кирилла Кузьмина, к бизнесу нужно относиться как к равнозначному субъекту общественных отношений

ПЯТИГОРСК, 18 октября. /ТАСС/. Вовлечение бизнеса в принятие государственных решений должно улучшить инвестиционный климат в Ставропольском крае, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Кирилл Кузьмин.

"Нужно, в первую очередь, <...> перестать принимать решения, не посоветовавшись с бизнесом. Я имею в виду те решения, которые бизнеса касаются. У нас всегда получается так: сначала принимается решение, потом их начинают внедрять, возникают проблемы, все начинают возмущаться, потом мы пытаемся что-то с этим сделать, а делать уже, оказывается, поздно", - сказал Кузьмин ТАСС в пятницу.

Он отметил, что нужно привлекать бизнес в принятие государственных решений на всех уровнях. При этом собеседник агентства отметил, что на Ставрополье пытаются внедрять такую практику, но недостаточно.

"Мы работаем в общей конфигурации органов власти Ставропольского края, есть прямое взаимодействие с губернатором. Я говорю об общих трендах, о том, что нам нужно задавать такую атмосферу, где к бизнесу бы относились не как к дойной корове, а как к абсолютно равнозначному субъекту общественных отношений в нашей стране", - добавил бизнес-омбудсмен.

Он охарактеризовал обстановку в сфере малого и среднего предпринимательства в крае и в стране в целом как "непростую". "В Ставропольском крае, как и в целом в стране, обстановка непростая, потому что у бизнеса есть большое количество проблем, которые связаны, в первую очередь, с теми административными барьерами, которые сейчас существуют в нашем государстве. Есть опасения по поводу перманентного увеличения налоговой и неналоговой нагрузки. В целом логика, к сожалению, сейчас больше фискальная, чем логика развития", - сообщил Кузьмин.

По его словам, ситуацию нужно менять. "Мы считаем, что это нужно принципиально менять, потому что именно бизнес может дать эффект для всей экономики, для всего общества страны и Ставропольского края в том числе. Соответственно, он способен вывести страну вперед", - отметил собеседник агентства. Он добавил, что инструменты, которые применяются в настоящее время для поддержки бизнеса, не являются эффективными в полной мере. "Да, ими пользуются, но очень небольшое количество предпринимателей", - сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в крае.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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