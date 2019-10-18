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Во Франции дала ток крупнейшая в Европе плавучая солнечная электростанция

Все 47 тыс. солнечных батарей станции занимают 17 га водной поверхности искусственного озера, отмечает AFP

ПАРИЖ, 18 октября. /ТАСС/. Крупнейшая в Европе плавучая солнечная электростанция, расположенная во Франции близ города Пьоленк (департамент Воклюз, юг страны), дала в пятницу первый ток. Церемония сдачи в эксплуатацию электростанции O'Mega1, как сообщает Agence France-Presse, прошла в присутствии французского министра экологического перехода Элизабет Борн.

Все 47 тыс. солнечных батарей станции занимают 17 из 50 га водной поверхности искусственного озера, образовавшегося на месте карьера для добычи камня в окрестностях города Пьоленк. Благодаря им станция будет вырабатывать до 17 мегаватт электроэнергии в год. Такого количества достаточно для обеспечения электричеством 4,7 тыс. квартир с 10 тыс. жителей. Эта электроэнергия будет продаваться с гарантией ее экологически чистого производства, что немаловажно для поставщика при маркетинге и рекламе.

Французская станция по своим масштабам, однако, уступает крупнейшей солнечной электростанции в Китае, где на воде размещены солнечные панели, занимающие 86 га, что эквивалентно площади 120 футбольных полей.

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Франция
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