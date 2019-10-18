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В Чечне планируют ввести налог для самозанятых

По словам главы республики Рамзана Кадырова, "это позволит вывести из тени потенциальных налоговых резидентов и положительно отразится на налоговых поступлениях в казну"

ГРОЗНЫЙ, 18 октября. /ТАСС/. Власти Чечни планируют ввести налог на профессиональные доходы самозанятых граждан для того, чтобы вывести "из тени" потенциальных налоговых резидентов. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава региона Рамзан Кадыров по итогам совещания в правительстве.

"Назрела необходимость наряду с Москвой, Московской и Калужской областями и Татарстаном внедрить в Чечне так называемый налог для самозанятых. Это позволит вывести из тени потенциальных налоговых резидентов и положительно отразится на налоговых поступлениях в казну", - написал Кадыров.

Глава Чечни также поручил правительству региона привести в соответствие с требованиями законодательства всю необходимую документацию по проектам малого и среднего предпринимательства. "Это особенно важно, учитывая, что у нас имеется 526 проектов, предоставленных органами местного самоуправления, с объемом инвестиций около 40 млрд рублей. Их реализация позволит создать свыше шести тысяч рабочих мест", - добавил Кадыров.

С 2019 года в четырех российских регионах - Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в тестовом режиме начал действовать налог для самозанятых. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. Предполагается, что на первоначальном этапе самозанятые будут освобождены от контроля и надзора со стороны проверяющих органов.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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