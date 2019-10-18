На Украине заявили, что прогресс в переговорах страны с МВФ достигается быстрее, чем ранее

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Прогресс в нынешних переговорах Международного валютного фонда (МВФ) и властей Украины по новой кредитной программе достигается быстрее, чем ранее. Об этом сообщила в пятницу министр финансов Оксана Маркарова, которая выступала в Фонде Карнеги в Вашингтоне.

"Как только сформировалось новое [украинское] правительство, мы начали обсуждать с МВФ новую трехлетнюю кредитную программу, мы сейчас продолжаем ее обсуждать. Я не могу раскрывать ее деталей, но определенно могу заявить, что мы двигаемся в этих переговорах быстрее ", - сказала министр.

"Я вижу, что дискуссии идут очень продуктивно и очень быстро. <...> Очень важно говорить о конкретных реформах, предотвращении и борьбе с коррупцией. Все же самым важным является создание институтов, которые работают без нас также хорошо, как и сейчас, когда мы реформируем и придаем импульс их движению вперед", - отметила Маркарова, добавив, что она участвовала в переговорах по предыдущим двум кредитным программам.

Выступавший вместе с ней заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован, который представляет в фонде Украину и 14 других стран, указал на необходимость для украинских властей "сохранить макрофинансовую стабильность, которая была достигнута в течение прошлых лет". "Но и этого недостаточно. По налогово-бюджетной политике, денежно-кредитной, энергетической, политике, политике в области задолженности продолжается работа", - подчеркнул он.

Перспективы нового транша

27 сентября официальный представитель МВФ на Украине Рон ван Роден подвел итоги работы миссии на Украине, которая продолжалась с 12 по 26 сентября. По его словам, темпы экономического роста Украины остаются низкими из-за слабой бизнес-среды, несовершенного законодательства и повсеместной коррупции. Кроме того, миссия МВФ констатировала, что сдерживающим фактором также выступает доминирование в крупных отраслях экономики неэффективных государственных предприятий или олигархов, которые сдерживают конкуренцию и инвестиции.

По словам представителя МВФ, Киев должен сконцентрировать усилия на проведении структурных реформ для обеспечения роста экономики, при этом ключевое значение имеет "установление крепкого верховенства права", в том числе за счет судебной реформы и борьбы с коррупцией. В МВФ подчеркнули, что не менее важным является усиление конкуренции и открытие рынков, особенно в энергетическом и сельскохозяйственном секторах, а также уменьшение роли государства и олигархов в экономике. В организации также резюмировали, что обсуждение новой программы помощи, которую запросила Украина, "будет продолжаться в ближайшие недели".

Со своей стороны, премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев продолжит консультации с представителями МВФ, чтобы получить в дальнейшем рекомендации Совета директоров МВФ для открытия новой программы помощи. Планируется, что новая программа МВФ в рамках механизма расширенного финансирования будет рассчитана на три года. Украина предполагает подписать эту программу в декабре.