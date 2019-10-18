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Приходько: создание ЗСТ между странами ЕАЭС и Сербией не ущемляет интересов Евросоюза

Первый заместитель руководителя аппарата правительства напомнил, что страны - кандидаты могут иметь особые торговые режимы вплоть до момента вступления в ЕС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Соглашение по созданию зоны свободной торговли (ЗСТ) между странами ЕАЭС и Сербией, подписание которого запланировано на заседании Евразийского межправительственного совета 25 октября в Москве, не будет ущемлять интересов Европейского союза (ЕС). Об этом заявил журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

"Соглашение по созданию зоны свободной торговли ЕАЭС с Сербией не ущемляет интересы третьих сторон, включая государства - члены Евросоюза. Согласно официальным документам ЕС, страны - кандидаты могут иметь особые торговые режимы вплоть до момента вступления в Евросоюз", - пояснил он.

По словам Приходько, это соответствует основополагающим документам отношений России с ЕС и, в частности, "дорожной карте" по общему пространству внешней безопасности и совместному заявлению о расширении ЕС и отношениях Россия - ЕС от 27 апреля 2004 года.

"Что касается отношений Сербии с ЕС, то для российской стороны главное, чтобы европерспектива Сербии не приводила к искусственному снижению темпов российско-сербского сотрудничества", - заключил Приходько.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) был создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и действует с 1 января 2015 года. Членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Киргизия. В 2016 году ЕАЭС заключил соглашение о создании зоны свободной торговли с Вьетнамом, в 2018 году было заключено временное соглашение о создании ЗСТ с Ираном и договор об экономическом сотрудничестве с Китаем.

Теги
Приходько, Сергей ЭдуардовичРоссияСербия
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