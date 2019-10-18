Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МВФ откладывает пересмотр страновых квот

Квота страны в Международном валютном фонде определяет размер ее финансовых обязательств перед МВФ. От этого зависит число голосов в фонде и доступ страны к финансированию

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) в пятницу принял решение не вносить изменения в страновые квоты фонда в рамках 15-го пересмотра и вернуться к рассмотрению этого вопроса не позднее конца 2023 года.

Квота страны в МВФ определяет размер ее финансовых обязательств перед фондом, от нее зависит число голосов в фонде и доступ страны к финансированию.

"Мы подтверждаем твердое намерение и в будущем сохранять дееспособность МВФ как организации, основанной на системе квот и обеспеченной достаточными ресурсами, для сохранения ее роли в центре глобальной системы финансовой безопасности. Мы принимаем к сведению отсутствие прогресса в увеличении квот в рамках 15-го общего пересмотра квот и призываем исполнительный совет как можно скорее завершить свою работу по 15-му пересмотру и пакету реформ, касающихся ресурсов и управления МВФ, и представить доклад совету управляющих", - говорится в заявлении Международного валютно-финансового комитета (МВФК), распространенном по итогам состоявшейся в пятницу специальной сессии.

При этом комитет подтвердил готовность вернуться к вопросу квот в рамках следующего обзора. "Помимо 15-го пересмотра квот, мы твердо намерены вновь рассмотреть достаточность квот и продолжить процесс реформы управления МВФ в рамках 16-го общего пересмотра квот, включая новую формулу расчета квот в качестве ориентира, при этом обзор будет продлен с 2020 года до срока не позднее 15 декабря 2023 года, - отмечается в документе. - Ожидается, что любая корректировка долей квот приведет к увеличению долей квот динамичных стран в соответствии с их относительным положением в мировой экономике и, следовательно, скорее всего, к увеличению доли стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в целом, защищая при этом право голоса и представительство беднейших стран-членов".

В последний раз эти квоты пересматривались в 2010 году (14-й пересмотр). 15-й пересмотр квот предполагал перераспределение в пользу развивающихся стран, доля которых в МВФ составляет 42,5%, однако согласовать эту формулу не удалось из-за позиции США.

Реклама на ТАСС
Строительство сербского участка "Турецкого потока" проходит согласно графику
Первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько сообщил, что строительство планируется завершить к концу года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС