МВФ откладывает пересмотр страновых квот

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) в пятницу принял решение не вносить изменения в страновые квоты фонда в рамках 15-го пересмотра и вернуться к рассмотрению этого вопроса не позднее конца 2023 года.

Квота страны в МВФ определяет размер ее финансовых обязательств перед фондом, от нее зависит число голосов в фонде и доступ страны к финансированию.

"Мы подтверждаем твердое намерение и в будущем сохранять дееспособность МВФ как организации, основанной на системе квот и обеспеченной достаточными ресурсами, для сохранения ее роли в центре глобальной системы финансовой безопасности. Мы принимаем к сведению отсутствие прогресса в увеличении квот в рамках 15-го общего пересмотра квот и призываем исполнительный совет как можно скорее завершить свою работу по 15-му пересмотру и пакету реформ, касающихся ресурсов и управления МВФ, и представить доклад совету управляющих", - говорится в заявлении Международного валютно-финансового комитета (МВФК), распространенном по итогам состоявшейся в пятницу специальной сессии.

При этом комитет подтвердил готовность вернуться к вопросу квот в рамках следующего обзора. "Помимо 15-го пересмотра квот, мы твердо намерены вновь рассмотреть достаточность квот и продолжить процесс реформы управления МВФ в рамках 16-го общего пересмотра квот, включая новую формулу расчета квот в качестве ориентира, при этом обзор будет продлен с 2020 года до срока не позднее 15 декабря 2023 года, - отмечается в документе. - Ожидается, что любая корректировка долей квот приведет к увеличению долей квот динамичных стран в соответствии с их относительным положением в мировой экономике и, следовательно, скорее всего, к увеличению доли стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в целом, защищая при этом право голоса и представительство беднейших стран-членов".

В последний раз эти квоты пересматривались в 2010 году (14-й пересмотр). 15-й пересмотр квот предполагал перераспределение в пользу развивающихся стран, доля которых в МВФ составляет 42,5%, однако согласовать эту формулу не удалось из-за позиции США.