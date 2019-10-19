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Проект "Арктик СПГ-2" может одним из первых претендовать на инвестиции из ФНБ

По словам главы Минфина Антона Силуанова, возможен как механизм передачи средств через ВЭБ, так и непосредственно через "инвестирование напрямую"

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Проект "Арктик СПГ-2" по своему качеству может одним из первых претендовать на инвестиции из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

"Для этого нужно, во-первых, механизм инвестирования ФНБ, второе - собрать перечень проектов для инвестирования и отобрать тогда этот проект. По идее, "Арктик СПГ-2" своим качеством будет один из первых, кто может претендовать (на инвестирование средств ФНБ - прим. ТАСС)", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о возможности финансирования проекта "Арктик СПГ-2" из части ФНБ сверх 7% порога.

По его словам, возможен как механизм передачи средств через ВЭБ, так и непосредственно через "инвестирование напрямую".

Проект "Арктик СПГ-2" - второй завод компании "Новатэк" по производству сжиженного природного газа (СПГ). Запуск завода на базе Гыданских месторождений намечен на 2022-2023 годы. Его мощность составит около 19,8 млн т СПГ в год.

По словам Силуанова, инвестиции из ФНБ сверх 7% порога могут составить 1 трлн рублей на протяжении ближайших трех лет. Ежегодные объемы будут определяться правительством совместно с Центральным банком.

"Мы до конца года примем решение о порядке инвестирования средств ФНБ. Соберем портфель проектов. Исходя из этих принципов определим уже, куда чего управлять. Но в целом где-то 1 трлн рублей на трехлетку", - сказал Силуанов.

Он уточнил, что решения о конкретных объемах в каждом году будут проводиться в координации с ЦБ. Силуанов объяснил, что если вложения всего объема в один год окажут влияние на курс, и ЦБ "сразу перестанет думать" о смягчении денежно-кредитной политики. "И наоборот, если мы скажем, что мы первый год 100 млрд рублей, а потом все остальное, то у них будут больше руки развязаны в политике по ставке. Поэтому здесь нужно нам, и мы находимся в диалоге", - отметил первый вице-премьер.

По прогнозам Минфина, объем ФНБ на конец 2020 года составит 8,5% ВВП.

Как ранее заявлял Силуанов, правительство до конца 2019 года определится с критериями, по которым будут отбирать проекты для вложения средств ФНБ после достижения им объема в 7% ВВП. Стратегия инвестирования предполагает два варианта: вложения в зарубежные активы, чтобы избежать давления на курс рубля и на инфляцию, или во внутренние активы, в проекты, которые генерирует дополнительный инвестиционный спрос частного бизнеса.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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