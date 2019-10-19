Спикер нижней палаты парламента Таджикистана рассказал о подписании 240 документов с РФ

ДУШАНБЕ, 19 октября. /ТАСС/. Таджикистан и Россия, начиная с 1992 года, подписали в общей сложности 240 двусторонних документов, рассказал председатель нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров на встрече с делегацией России, возглавляемой председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Об этом сообщает в субботу корреспондент ТАСС.

Поприветствовав прибывшую в пятницу вечером в Таджикистан делегацию Госдумы, Зухуров отметил, что "с 1992 года до настоящего времени между двумя странами подписано 240 межгосударственных, межправительственных, межведомственных документов по различным направлениям сотрудничества". По его словам, у Таджикистана нет такого числа двусторонних документов ни с одной другой страной мира. Вместе с тем он обратил внимание на то, что "некоторые из этих документов не работают, и настало время их реанимировать".

В своей речи Зухуров отметил, что в настоящее время в Таджикистане функционирует 310 предприятий с привлеченными российскими инвестициями. "В настоящее время товарооборот между нашими странами превысил $1 млрд", - подчеркнул спикер. Впрочем, по его мнению, этого недостаточно, так как есть большой потенциал - Таджикистан имеет хорошую сырьевую базу, которую надо использовать. "Хотелось бы, чтобы это была Россия [с точки зрения ее использования]", - добавил он.

В ходе встречи спикер нижней палаты парламента Таджикистана подчеркнул, что его страна "высоко ценит дружеские отношения между Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента - прим. ТАСС) и Государственной думой". "Без преувеличения сотрудничество с Госдумой является стратегическим направлением деятельности Маджлиси намояндагон", - отметил он. По его словам, визит Володина служит "ярким проявлением стратегического партнерства между" странами. В этом контексте Зухуров отметил роль президентов России и Таджикистана Владимира Путина и Эмомали Рахмона, благодаря которым "налажен доверительный политический диалог и заложен фундамент всестороннего сотрудничества во всех сферах".

Спикер парламента рассказал Володину об особом отношении к русскому языку в Таджикистане. "В нашей конституции русский язык закреплен как язык межнационального общения", - сказал он, подчеркнув, что законопроекты вносятся на двух языках - таджикском и русском. Также на двух языках они обсуждаются, принимаются и публикуются.

Володин прибыл в Таджикистан с официальным визитом в пятницу. К настоящему времени у него уже состоялась встреча с Рахмоном, перед которой спикер Госдумы возложил цветы к памятнику Исмаила Сомони, основателя таджикской государственности. В рамках визита запланирована также встреча с преподавателями и студентами Российско-таджикского (славянского) университета и посещение достопримечательностей столицы.