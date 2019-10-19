Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Спикер нижней палаты парламента Таджикистана рассказал о подписании 240 документов с РФ

В настоящее время в Таджикистане функционирует 310 предприятий с привлеченными российскими инвестициями

ДУШАНБЕ, 19 октября. /ТАСС/. Таджикистан и Россия, начиная с 1992 года, подписали в общей сложности 240 двусторонних документов, рассказал председатель нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров на встрече с делегацией России, возглавляемой председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Об этом сообщает в субботу корреспондент ТАСС.

Поприветствовав прибывшую в пятницу вечером в Таджикистан делегацию Госдумы, Зухуров отметил, что "с 1992 года до настоящего времени между двумя странами подписано 240 межгосударственных, межправительственных, межведомственных документов по различным направлениям сотрудничества". По его словам, у Таджикистана нет такого числа двусторонних документов ни с одной другой страной мира. Вместе с тем он обратил внимание на то, что "некоторые из этих документов не работают, и настало время их реанимировать".

В своей речи Зухуров отметил, что в настоящее время в Таджикистане функционирует 310 предприятий с привлеченными российскими инвестициями. "В настоящее время товарооборот между нашими странами превысил $1 млрд", - подчеркнул спикер. Впрочем, по его мнению, этого недостаточно, так как есть большой потенциал - Таджикистан имеет хорошую сырьевую базу, которую надо использовать. "Хотелось бы, чтобы это была Россия [с точки зрения ее использования]", - добавил он.

В ходе встречи спикер нижней палаты парламента Таджикистана подчеркнул, что его страна "высоко ценит дружеские отношения между Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента - прим. ТАСС) и Государственной думой". "Без преувеличения сотрудничество с Госдумой является стратегическим направлением деятельности Маджлиси намояндагон", - отметил он. По его словам, визит Володина служит "ярким проявлением стратегического партнерства между" странами. В этом контексте Зухуров отметил роль президентов России и Таджикистана Владимира Путина и Эмомали Рахмона, благодаря которым "налажен доверительный политический диалог и заложен фундамент всестороннего сотрудничества во всех сферах".

Спикер парламента рассказал Володину об особом отношении к русскому языку в Таджикистане. "В нашей конституции русский язык закреплен как язык межнационального общения", - сказал он, подчеркнув, что законопроекты вносятся на двух языках - таджикском и русском. Также на двух языках они обсуждаются, принимаются и публикуются.

Володин прибыл в Таджикистан с официальным визитом в пятницу. К настоящему времени у него уже состоялась встреча с Рахмоном, перед которой спикер Госдумы возложил цветы к памятнику Исмаила Сомони, основателя таджикской государственности. В рамках визита запланирована также встреча с преподавателями и студентами Российско-таджикского (славянского) университета и посещение достопримечательностей столицы.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичТаджикистанРоссия
Реклама на ТАСС
Хайнань проведет аукцион по продаже участка земли для лиц и компаний из рейтинга Fortune
Площадь участка, стартовая цена и залог для покупки которого составили примерно $28,9 млн, достигает 12,2 тыс. кв. м
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС