Медведев считает газопровод "Турецкий поток" выгодным проектом для всей Европы

"Это выгодный вообще-то для всей Европы проект", - сказал он, выступая в Народной скупщине Сербии.

"Сейчас через Сербию прокладывается участок газопровода "Турецкий поток" от границы с Болгарией до Венгрии", - отметил премьер. "Ваша страна свои обязательства неукоснительно исполняет, - сказал Медведев. - Надеемся, что строительство завершится к началу 2020 года".

Говоря о сотрудничестве двух стран в сфере экономики, Медведев констатировал, что объем российских инвестиций в Сербию превысил $4 млрд, в планах - увеличение этой цифры еще на $1,5 млрд.

Медведев добавил, что в Сербии будет создаваться центр ядерной науки, технологий и инноваций, который будет помогать в решении таких задач, как создание лекарств. Кроме того, во время визита премьера в Белград планируется подписать соглашение о создании культурно-информационных центров. Премьер добавил, что к подписанию подготовлено соглашение о модернизации одного из участков железнодорожной сети Сербии и создании высокотехнологичного диспетчерского центра управления поездами.