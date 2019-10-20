Минпромторг: некоторые компании РФ заинтересованы в размещении производства в Сербии

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Ряд российских компаний проявил высокий интерес к локализации своего производства в Сербии, в перспективе возможен выход на рынки третьих стран. Об этом сообщил в воскресенье Минпромторг РФ по итогам подписания с Минэкономики Сербии меморандума о расширении промышленного сотрудничества.

Документ о взаимопонимании в области локализации российских промышленных производств на территории Сербии был подписан в пятницу во время визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в балканскую страну.

"В частности, мы получили соответствующие сигналы от ведущих российских компаний по производству автомобильной техники, светотехники, оборудования для железных дорог, а также строительных материалов", - приводятся в сообщении слова главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

"И у России, и у Сербии есть хорошо знакомые рынки - в первую очередь европейский. При этом очевидно, что без расширения географии добиться роста торговли и экономики будет трудно. Углубление промышленного сотрудничества откроет возможность выхода на рынки третьих стран для российских и сербских компаний", - сказал Мантуров.

По его словам, в случае поддержки Белграда российские предприятия могли бы получить ряд преференций, таких как арендные каникулы, льготные тарифы на энергетические ресурсы, особый налоговый режим, а также заранее подготовленную площадку. Минпромторг в свою очередь заявляет, что готов способствовать заинтересованным компаниям в локализации своего производства в Сербии.