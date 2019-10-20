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Около 80 тыс. жителей подконтрольной Киеву Луганской области остались без воды

Как сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, из-за долгов за электроэнергию отключены от электроснабжения три насосные станции "Лисичанскводоканала"

КИЕВ, 20 октября. /ТАСС/. Жители трех городов Луганской области, подконтрольной Киеву, остались без водоснабжения из-за долгов за электроэнергию. Об этом сообщила в воскресенье Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В городе Лисичанск в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию отключены от электроснабжения три насосные станции предприятия "Лисичанскводоканал", в результате чего без централизованного водоснабжения остались центральная, южная части Лисичанска, город Приволье и Новодружеск - всего около 80 тыс. жителей", - говорится в сообщении. Вода не подается потребителям уже третьи сутки.

Подразделения ГСЧС в течение 19 октября доставили населению и на объекты инфраструктуры 140 куб. м технической воды. По данным пресс-службы "Лисичанскводоканал", задолженность энергетикам составляет 167 млн гривен (около $6,7 млн).

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