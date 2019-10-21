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Хабаровский край планирует реструктурировать долги по кредитам на 7,9 млрд рублей

Как сообщил министр финансов региона Александр Кацуба, для стабилизации и сокращения госдолга власти края снижают неэффективные расходы
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© Егор Алеев/ТАСС

ХАБАРОВСК, 21 октября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края планируют реструктурировать в 2020 году задолженность края по бюджетным кредитам на 7,9 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя правительства края - министр финансов Хабаровского края Александр Кацуба.

В конце сентября первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании в Госдуме заявил, что Минфин готовит предложение регионам по реструктуризации 75 млрд рублей бюджетных кредитов в 2020 году при условии инвестирования средств в развитие.

"В соответствии с правилами проведения в 2017 году реструктуризации задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам... в 2020 году возможно проведение реструктуризации остатка задолженности края по бюджетным кредитам в сумме 7,9 млрд рублей", - сказал Кацуба. По данным министерства финансов региона на 1 октября, полученные бюджетные кредиты составляли более 9,9 млрд рублей.

Кацуба отметил что за последние семь лет выполнение социально значимых обязательств перед жителями Хабаровского края, принятых в соответствии с решениями президента РФ Владимира Путина и правительства РФ, значительно увеличило расходы краевого бюджета. Дополнительная нагрузка на бюджет составила 172,7 млрд рублей, темпы прироста расходов бюджета края на 15% превысили темпы прироста его доходов, уточнил министр. Соответственно, краевые власти вынуждены были привлекать заемные средства. Государственный долг края с 2012 года вырос до 52,1 млрд рублей. На 1 января 2019 года уровень госдолга края к налоговым и неналоговым доходам краевого бюджета составил 66%.

Кацуба сообщил, что для стабилизации и сокращения госдолга региональные власти снижают неэффективные расходы, например на управленческий персонал. В 2019 году эти расходы были снижены на 12%. Также ведется работа по повышению доходов и все возможные дополнительные доходы направляются на погашение долгов. При этом край отказывается от новых расходов, от увеличения сети подведомственных учреждений, уменьшает неприоритетные расходы. "В результате принятых с 2018 года мер уровень дефицита краевого бюджета снижен с 10,9 % до 9,3 %, экономия по результатам закупок, оптимизации расходов и обслуживанию государственного долга составила 1,1 млрд рублей", - сказал Кацуба.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал сообщил в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме в сентябре во Владивостоке, что собственные доходы региона до конца 2019 года увеличатся на 3 млрд рублей, а государственный долг края сократился с начала года на 2 млрд рублей, в том числе за счет оптимизации расходов, контроля за ними, улучшения управляемости, жесткого подхода к предоставлению льгот предприятиям.

Теги
РоссияХабаровский край
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