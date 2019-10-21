Капитализация компаний из совета по иностранным инвестициям достигает $2 трлн

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Капитализация компаний, представленных в Консультативном совете по иностранным инвестициям (КСИИ), составляет около $2 трлн. Такие данные привел премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Капитализация, естественно, меняется, тем не менее это около $2 трлн, - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24". - Это как раз отражает масштаб инвесторов, которые участвуют в проектах в нашей стране".

В интервью, которое было приурочено к 25-летию совета, глава кабмина рассказал о работе этого органа. В частности, по его словам, с некоторых пор заседания проходят только в Горках - подмосковной резиденции премьера. "В какой-то момент я позвал наших коллег, иностранных инвесторов, которые входят в нашу большую комиссию, приехать в загородную резиденцию председателя правительства, и они приехали, - поделился воспоминаниями Медведев. - Им это место показалось удобным для работы. С тех пор мы здесь и встречаемся".

По его словам, заседания совета длятся по три-четыре часа. "После этого я встречаюсь с главами компаний, которые принимают участие в КСИИ. Это большое количество людей на самом деле, - подчеркнул премьер. - В настоящий момент состав включает 53 высших должностных исполнительных лица крупнейших мировых компаний".

В понедельник Медведев проведет 33-е по счету заседание совета. В нем примут участие представители властей России и десятков иностранных компаний.