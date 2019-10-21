ФАС возбудила дело против "Победы" за аудиорекламу на борту

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело в отношении лоускотера "Победа" по признакам нарушения рекламного законодательства из-за трансляции аудиорекламы на борту самолетов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФАС.

Как ранее сегодня уточнила газета "Коммерсантъ", речь идет о рекламе препаратов против укачивания.

"ФАС России действительно возбудила дело в отношении компании "Победа" за трансляцию аудиорекламы на борту самолета", - отметили в пресс-службе ФАС, добавив, что служба возбуждает дела по признакам нарушения рекламного законодательства на основании поступающих в ведомство жалоб, обращений от граждан, юридических лиц и представителей СМИ, а также на основании проведенных ведомством проверок.

"Дело в отношении авиакомпании "Победа" было возбуждено после поступления в ФАС России заявления гражданина", - уточнили в службе.

В пресс-службе "Победы", в свою очередь, ТАСС сообщили, что "претензия к аудиорекламе [...] возникла впервые и вызывает удивление", и пояснили, что размещение рекламы на борту позволяет авиакомпании получить дополнительный доход и большую гибкость в предложении низких тарифов на авиабилеты.

"Мы уже подготовили и сформулировали свою позицию для ФАС, - сказал официальный представитель лоукостера, добавив, что, как ранее разъясняла ФАС, при размещении рекламы на транспортном средстве должны быть соблюдены требования правил дорожного движения, - Согласно Воздушному кодексу, самолет относится к летательному аппарату, а не к транспортному средству, и Правилам дорожного движения не подчиняется".

Он также пояснил, что реклама на борту генерирует "значительный" доход и помогает лоукостеру "предлагать больше билетов по минимальным ценам". "Сейчас не будем строить таких предположений (будет ли лоукостер повышать стоимость билетов, если придется отменить трансляцию аудиорекламы - прим. ТАСС). Мы уверены, что "Победа" и ФАС больше всех заинтересованы в том, чтобы авиаперелеты становились доступнее", - резюмировал представитель авиакомпании.