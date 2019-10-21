Фонд "Посети Кавказ" будет сотрудничать с компаниями в ОАЭ для развития туризма

ДУБАЙ, 21 октября. /ТАСС/. Российский фонд "Посети Кавказ" будет сотрудничать с компаниями из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в сфере туризма. Договоренности достигнуты в ходе деловой миссии Северного Кавказа в ОАЭ, сообщил ТАСС в понедельник генеральный директор фонда Станислав Аристов.

В частности, были проведены переговоры с крупным индийским холдингом, работающим в ОАЭ. "Они заинтересованы в изучении инвестиционных проектов в сфере медицинского туризма, производства сельскохозяйственной продукции, в сфере туристической инфраструктуры - строительства отелей. По поручению заместителя министра по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова мы пригласили их на Кавказский инвестиционный форум "Инвестируй в Кавказ", который пройдет 3-4 декабря", - сказал Аристов.

Кроме того, достигнута договоренность о сотрудничестве с авиакомпанией Air Arabia, выполняющей регулярные рейсы из Шарджи в Грозный. "Кроме совместного продвижения туристического потенциала Северного Кавказа и ОАЭ, с руководством и менеджментом авиакомпании мы договорились об отдельных условиях для туроператоров", - пояснил собеседник агентства.

Также в ходе деловой миссии обсуждались возможности для продвижения инвестиционного и туристического потенциала Северного Кавказа в ОАЭ.

"Сегодня важным мероприятием для правительства ОАЭ является проведение всемирной выставки "Экспо-2020". Мы планируем совместно с Минпромторгом принимать активное участие в организации культурной и деловой программы российского стенда в "Экспо-2020". Мы будем это выстраивать так, чтобы в рамках культурной и деловой программы РФ была зона либо время для регионов Северного Кавказа. Будем готовиться, у нас на это есть ровно год", - сказал генеральный директор фонда.

Деловая миссия Северного Кавказа в ОАЭ, организованная фондом "Посети Кавказ" проходит с 18 по 22 октября. В ней принимают участие 120 представителей туристической отрасли, органов исполнительной власти и экспертов в сфере туризма из всех регионов СКФО.