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Эксперт: Россия методично вытесняет технологии США из интернета

По словам исполнительного директора Лиги безопасного интернета Дениса Давыдова, очень важно продолжать процесс, чтобы Россия на рынке процессоров и сетевого оборудования "чувствовала себя так же уверенно, как в сфере программного обеспечения"

УЧЖЭНЬ /Китай/, 21 октября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Россия успешно проводит политику импортозамещения в области сетевых технологий и постепенно отказывается от американских разработок в данной сфере. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС исполнительный директор Лиги безопасного интернета Денис Давыдов.

"На самом деле очень много сделано для того, чтобы защитить российский сегмент интернета и российских граждан от деструктивного воздействия информации, на случай, если американские партнеры в один прекрасный момент захотят отключить России интернет, - рассказал он на шестой Всемирной конференции по управлению интернетом в Учжэне на востоке КНР. - В РФ идет программа импортозамещения, чтобы зарубежные, прежде всего американские, сервисы замещались российскими разработками, которые уже есть и внедряются. Правда, они пока лучше, чем отечественное "железо" (сетевая аппаратура - прим. ТАСС), по развитию которого мы отстаем".

По словам эксперта, очень важно продолжать этот процесс, чтобы Россия на рынке процессоров и сетевого оборудования "чувствовала [себя] так же уверенно, как в сфере программного обеспечения". Давыдов подчеркнул, что власти Соединенных Штатов в принципе могут "отключить как русский, так и китайский интернет".

"Ведь корневой сервер Китая .CN также находится в США и регулируется калифорнийским правом. Поэтому здесь важно искать новых партнеров, выстраивать партнерские контакты с представителями других стран, от которых действительно заботит будущее интернета", - подчеркнул он.

Директор лиги отметил, что в России уже принято достаточно большое количество законодательных актов. В частности, он упомянул новый закон "о суверенном интернете".

"Сейчас обсуждаются меры по тому, чтобы значимые российские компании все-таки находились в юрисдикции РФ. Кроме того, уже приняты законодательные нормы о локализации данных российских пользователей в нашей стране", - напомнил Давыдов.

Сотрудничество с Китаем

Россия продолжит активно развивать контакты с Китаем в области сетевых технологий и регулирования интернета, добавил Давыдов.

"Необходимо развивать контакты с нашими коллегами из Китая, с которыми мы находимся в состоянии стратегического партнерства. Речь идет как о культурных, так и о технологических обменах, - рассказал он на шестой Всемирной конференции по управлению интернетом в Учжэне на востоке КНР. - Нужно сближать подходы, на этом направлении очень много сделано".

По его словам, российская и китайская стороны мыслят почти одинаково по поводу того, как следует развивать сетевые технологии и интернет. "Он должен регулироваться на уровне государства и международного сообщества. РФ внесла проект концепции конвенции ООН по безопасному и устойчивому развитию интернета - очень важно, чтобы вся эта инфраструктура регулировалась документом, который играет важную роль, носит международный характер и пользуется поддержкой других государств", - уточнил эксперт.

Как отметил Давыдов, некоторые представители западного мира, прежде всего специалисты из США, постоянно делают акцент на том, что "все "с улицы" должны прийти и договориться об [надгосударственном] урегулировании интернета".

"С таким же успехом можно договариваться с мышами или с комарами. На самом деле интернет должно регулировать государство. Особенно в сфере, касающейся национального рынка, взаимоотношения с гражданами, хранения личных данных и операций с ними", - подытожил эксперт.

Позиция Роскомнадзора

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил ТАСС, что российские власти намерены учитывать китайский опыт управления в области интернета, однако продолжат следовать принципу "белого списка", когда все, что не запрещено официально, разрешено. "С точки зрения регулирования у нас с китайскими партнерами очень много общего: Китай стоит на принципах соблюдения всеми трансграничными и глобальными корпорациями локального законодательства, - рассказал он. - Мы добиваемся этого разными способами, но, безусловно, регулирование в России мягче".

По словам Жарова, с точки зрения технологий специалистам РФ есть чему поучиться у китайских коллег. "Поэтому мы приветствуем контакты как на уровне руководства, так и между техническими специалистами", - подчеркнул глава ведомства.

Шестая Всемирная конференция по управлению интернетом проходит в Учжэне с 20 по 22 октября. В ней принимают участие свыше 1,5 тыс. представителей правительства, деловых и научных кругов, международных организаций и общественных объединений, экспертов. В центре внимания гостей форума - вопросы сетевой безопасности, перспективы развития глобальной цифровой экономики, передовые интернет-технологии, международное сотрудничество в области больших массивов данных.

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