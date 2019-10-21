Кобылкин заявил, что несколько крупных месторождений могут открыть в Африке благодаря РФ

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Развитие сотрудничества российских и африканских компаний может поспособствовать открытию ряда крупных месторождений в Африке, в том числе на шельфе, но для этого африканским странам надо провести работу по защите инвестиций, формированию законодательства и общему снижению рисков предпринимательства. Об этом сообщает Минприроды со ссылкой на слова министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина.

"Российские специалисты давно и активно участвуют в исследовании недр Африки. Многие страны континента пользуются результатами их трудов на местах и плодами научной деятельности, начатой еще во времена СССР. Дальнейшее развитие международной кооперации может проложить путь к открытию крупных месторождений, в том числе может принести пользу многолетний и во многих отношениях уникальный российский опыт шельфовых разработок", - сообщили в министерстве.

Кобылкин добавил, что Африка переживает период высокой активности в добыче полезных ископаемых - прежде всего золота и нефти. По его словам, эта работа может дать импульс экономике региона.

"Мы можем предложить нашим друзьям не только инвестиции, но и весь свой производственный и научный потенциал, - отметил министр. - И мы заинтересованы в комплексном сотрудничестве, объединяющем самые различные отрасли и направления развития".

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента.