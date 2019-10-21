Эксперты: субсидии на строительство краболовов в ДФО необходимы для возрождения отрасли

ТАСС, 21 октября. Выдача субсидий на строительство судов-краболовов на Дальнем Востоке позволит возродить эту отрасль в макрорегионе, а также поддержать смежные направления промышленности. К такому мнению пришли опрошенные ТАСС представители предприятий и профильных ассоциаций.

Первые аукционы по распределению квот на добычу крабов прошли в России с 7 по 15 октября в электронной форме, Росрыболовство продало на них 35 лотов общей стоимостью 142,36 млрд рублей. Как сообщал ранее "Коммерсантъ", часть вырученных средств пойдет на поддержку участников рынка: по данным издания, президент РФ Владимир Путин согласился выдать бюджетные субсидии для строительства краболовов на верфях Дальнего Востока. Предполагается, что заказчики судов смогут получить из бюджета компенсацию до 20% их стоимости.

"Идея о субсидировании при строительстве судов перспективна. <…> Эта совместная позиция [вице-премьеров РФ Юрия] Трутнева и [Алексея] Гордеева приведет к тому, что появится реальный финансовый ресурс для восстановления и возрождения судостроения", - считает Герман Зверев, президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), которая объединяет более 75 крупных предприятий-лидеров рыбопромышленного рынка.

Как сообщил ТАСС генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Леонид Петухов, дальневосточным рыбопромышленным компаниям необходимо примерно 31 судно-краболов. По данным ВАРПЭ, для строительства такого числа судов верфям на Дальнем Востоке требуется модернизация: покупка современного оборудования, увеличение штата, в том числе с привлечением высококвалифицированных кадров. По оценкам ассоциации, это потребует дополнительное финансирование со стороны государства в размере 20 млрд рублей. Трутнев при этом сообщал, что на субсидирование строительства судов в ДФО из федерального бюджета планируется выделить до 10 млрд рублей.

Как считает Зверев, без системной государственной поддержки, в том числе субсидирования, возрождение судостроения в ДФО вряд ли возможно. По его словам, господдержка дает отрасли финансовые ресурсы и позволяет соблюсти интересы рыбопромышленников, без учета которых создание современного судостроения на Дальнем Востоке нереализуемо.

Как пояснил Петухов, при более высоких издержках дальневосточным верфям приходится конкурировать с теми, что расположены в центральной части России. По мнению Александра Ефремова, гендиректора "Доброфлота", одной из крупнейших рыбопромышленных компаний на Дальнем Востоке, именно субсидирование судостроительства позволит дальневосточным верфям стать более конкурентными и возродить принцип "где ловим, там и строим", который является крайне актуальным для макрорегиона. Он пояснил, что основной затратной частью является логистика, поэтому, по его словам, "судостроительные верфи стараются размещать своих подрядчиков как можно ближе".

Развитие судоремонта на Дальнем Востоке

По мнению Ефремова, господдержка поможет развивать на Дальнем Востоке не только судостроение, но и смежные отрасли. "Для всех очевидно, что судостроение формирует вокруг любой верфи значительное количество субподрядных организаций. Ведь по сути, судостроение - это сборочный конвейер, который собирает на верфи огромное количество узлов, агрегатов и элементов, которые свозятся в это место со всех регионов мира", - сказал он.

В частности, как отмечают эксперты, субсидирование будет стимулировать судоремонт в ДФО. По мнению Петухова, развитие данной отрасли должно стать следующим шагом, так как это позволит не простаивать верфям. "Для этого мы находим для дальневосточных верфей технологических партнеров - судостроительные корпорации. Задача нашего Агентства - создать условия для того, чтобы стимулировать судоремонт на Дальнем Востоке", - пояснил он.

Петухов считает, что у Дальнего Востока есть потенциал для того, чтобы привлекать суда на ремонт и конкурировать с верфями европейской части России. Он добавил, что "этот шаг станет ответом на вопрос сомневающихся в необходимости перевода дальневосточных верфей на гражданское производство".

Перспективность судоремонта на Дальнем Востоке отмечает и глава ВАРПЭ Зверев. "На Дальнем Востоке действуют порядка 150 крупнотоннажных промысловых судов, 300 среднетоннажных и 500 малотоннажных. Это хороший рынок для судоремонта. Но необходимо продумать систему экономической поддержки, потому что только одними запретами на строительство и ремонт судов в другом месте проблему решить не удастся", - считает он.

О квотах на вылов краба и строительстве судов

Закон, который предусматривает введение квот на добычу (вылов) краба в инвестиционных целях, подписан президентом России Владимиром Путиным 1 мая 2019 года. На этот вид квоты предполагается выделение 50% общего допустимого улова краба. Доли квот закрепляются за пользователями на 15 лет по результатам проведения аукционов, на победителя аукциона возлагается обязательство по строительству на территории России объектов, перечень которых определяет правительство РФ.

Согласно подписанным председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым документам, распределение квот на добычу краба состоится до 1 ноября. Победители торгов приступят к освоению ценного ресурса с 2020 года. При этом, документами предусматривается строительство 41 судна для добычи краба: 31 для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна и 10 для Северного рыбохозяйственного бассейна. Примерная стоимость каждого проекта - 1 млрд руб. с возможностью корректировки в зависимости от комплектации судна.

В начале октября вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что власти намерены ввести субсидии для каждого судна, которое будет строиться на Дальнем Востоке. Всего планируется выделить из бюджета до 10 млрд рублей. Трутнев также отметил, что федеральные власти готовы применять подготовленные по поручению президента РФ Владимира Путина меры поддержки в судостроительной отрасли. По его словам, они достаточно эффективны и связаны с таможенными процедурами, налоговыми льготами, административными вопросами, а также со строительной инфраструктурой.