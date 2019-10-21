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Опрос: половина иностранных компаний намерена расширить производство в России

Согласно результатам исследования EY, для 33% компаний производительность труда на российских площадках такая же, как в других странах, или выше

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Иностранные инвесторы готовы расширять свои производственные возможности в РФ, говорится в исследовании "Перспективы развития международного бизнеса в России". Оно было подготовлено компанией EY для Консультативного совета по иностранным инвестициям в России (КСИИ) при поддержке Министерства экономического развития РФ.

"Собственное производство в стране имеют 72% участников опроса, половина из них собирается его расширять. О планах открыть новую производственную площадку сообщили 21% компаний", - свидетельствуют данные опроса.

По данным исследования, для 33% компаний производительность труда на российских площадках такая же, как в других странах, или выше. Отставание в производительности труда отмечает каждая четвертая компания. Среди ключевых мер, которые могут повысить производительность труда, компании называют внедрение современных технологий производства (27%), автоматизацию и роботизацию процессов (21%).

37% иностранных компаний ведут цифровизацию бизнеса по всем ключевым направлениям, включая производство, логистику, работу с клиентами и поддерживающие процессы. Так поступают 49% компаний из Европы, что значительно выше аналогичного показателя для компаний из Северной Америки (36%) и Азии (19%). В проектах цифровизации российского бизнеса участвует средний менеджмент компаний - об этом говорят 76% опрошенных. Половина компаний приглашает специалистов из зарубежных офисов, и примерно треть нанимает для этих целей внешних консультантов.

Иностранные инвесторы экспортируют произведенную в РФ продукцию

По данным исследования, 55% компаний - участников опроса экспортируют продукцию из России в другие страны. Среди экспортеров больше всего компаний из Северной Америки и Европы: 71% американских компаний экспортируют произведенную в России продукцию; так же поступают 63% европейских компаний. При этом только треть азиатских компаний наладили экспорт в другие страны.

"Это объясняется тем, что они более молодые и нацелены прежде всего на внутренний российский рынок", - отмечают в EY.

Привлечению МСП мешает низкое качество продукции

Малые и средние предприятия играют важную роль поставщика для иностранных компаний: 55% из них отметили, что закупают товары или услуги МСП напрямую, а еще 11% работают с МСП через посредников.

В то же время иностранные инвесторы отмечают факторы, которые мешают привлекать больше малых и средних компаний в качестве поставщиков.

"Самая распространенная причина (для половины компаний) - отсутствие поставщиков с нужным уровнем качества продукции. А каждая четвертая компания говорит, что среди МСП в принципе нет поставщиков нужной продукции", - говорится в исследовании.

Негативное влияние санкций

Согласно результатам опроса, антироссийские санкции оказали отрицательное влияние на бизнес в России для 62% зарубежных компаний и привели к сокращению российского рынка для 44% иностранных компаний. 

"Санкции повлияли на бизнес иностранных инвесторов. Воздействие санкций на бизнес считают отрицательным 62% опрошенных компаний. В то же время 42% указали, что ограничительные меры не повлияли на их выручку, для остальных падение доходов оказалось незначительным", - говорится в тексте исследовании, имеющемся в распоряжении ТАСС.

По данным опроса, санкции привели к сокращению российского рынка для 44% компаний. Для 27% сложнее стало финансировать российские проекты, с наибольшими проблемами столкнулись компании сельскохозяйственного сектора - 75%.

"В каждой четвертой компании санкции привели к нарушению сложившихся цепочек поставок. Наиболее пострадавшими себя считают производители потребительских товаров - 64%. Для 38% крупных компаний с годовой выручкой от $300 млн санкции создали серьезные репутационные риски, среди меньших компаний так считают только 14%. Для 25% компаний сельскохозяйственного сектора санкции повлияли на сокращение рабочих мест", - говорится в исследовании.

Планы китайских инвесторов

Китайские компании планируют на треть увеличить в 2019 году свои инвестиции в России, говорится в исследовании. 

"Меняется в целом портрет инвестора. Поворот России на Восток начался в 2014 году, с тех пор прошло только пять лет - небольшой срок по историческим меркам. Несмотря на непродолжительное время работы в стране, компании из Китая оценивают свои совокупные инвестиции в $6 млрд, это примерно 3% ПИИ [прямых иностранных инвестиций] всех участников опроса. В будущем инвестиции из Китая будут расти быстрее - в 2019 году размер ПИИ китайских участников вырастет на треть по сравнению с прошлым годом", - прокомментировал итоги опроса управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев.

По данным исследования, более половины китайских компаний работают в двух отраслях: строительство и инженерные услуги (28%) и сельское хозяйство (24%).

"Доля инвестиций из Китая пока небольшая, но она будет расти", - отмечают авторы исследования.

По результата опроса, среди китайских компаний не так много экспортеров - менее трети. Многие китайские компании (56%) отмечают отставание по уровню производительности труда в России. Среди участников опроса из других стран об этом сообщили только 16%. По мнению китайских компаний, решить проблему производительности может внедрение современных технологий производства (36%) и обновление оборудования (20%).

В целом инвесторы положительно оценивают возможности ведения бизнеса в России - 92% китайских компаний считают, что деловой климат в стране стал лучше.

В то же время они обратили внимание на ряд ограничений, с которыми столкнулся китайский бизнес. В частности, строительные компании отмечают большую разницу между российским и китайским трудовым законодательством, а также необходимость соблюдения строгих квот при найме иностранных рабочих. Транспортные компании испытывают сложности в работе с попавшими под санкции российскими клиентами. Также, по данным опроса, китайские компании отмечали, что недостаточная прозрачность и предсказуемость российской судебной системы мешают развитию промышленных проектов.

"Китайский бизнес активно выходит в российские регионы. 52% китайских компаний планируют развиваться в регионах России. При выборе региона внимание обращают на налоговые условия и льготы, для 85% китайских компаний это самый важный фактор (только 47% участников опроса из других стран считают так же). Китайские компании хорошо представлены на Востоке России - треть из них уже присутствуют в регионах Дальнего Востока и еще столько же планируют вести там проекты", - говорится в исследовании.

В июле - августе 2019 года были опрошены 95 иностранных компаний, в том числе 53 компании, входящие в состав КСИИ. Участники опроса представляют все сектора экономики, в среднем эти компании работают в России 28 лет. Средняя выручка участников исследования по России составила $745 млн в 2018 году, для компаний - членов КСИИ этот показатель превышает $1,05 млрд. Средняя численность сотрудников компаний составляет 3 тыс. человек.

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