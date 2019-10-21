Ставропольский край в пять раз увеличил финансирование программ благоустройства

СТАВРОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края в пять раз увеличили финансирование проектов по благоустройству муниципалитетов в 2019 году. Сумма выделенных из краевого бюджета средств превысила 500 млн рублей, сообщили в понедельник в краевом управлении по информационной политике.

"Краевое финансирование проекта "Формирование комфортной городской среды" с 2018 года увеличилось пятикратно. В 2019 году выделение средств из регионального бюджета достигло 510 млн рублей, что составляет 56% от объема средств федеральной субсидии", - говорится в сообщении.

В середине октября 2019 года депутаты утвердили корректировки краевого бюджета, которые, в том числе, позволили увеличить финансирование работ по благоустройству. Ранее регион вел краевые программы благоустройства городов и сел, участвовал в федеральных проектах. С запуском национальных проектов эта работа идет на условиях софинансирования из федерального бюджета.

"С момента запуска проекта города и села края ощутимо преображаются, что отмечают и сами жители Ставрополья во время опросов общественного мнения. Такой положительный общественный резонанс создает предпосылки для того, чтобы люди хотели жить в своих городах и селах, развивать их дальше и беречь то, что уже сделано", - отмечают в управлении.

С учетом софинансирования муниципалитетов общий объем программы по формированию комфортной городской среды в крае составит по итогам 2019 года порядка 1,45 млрд рублей. Это позволит создать или реконструировать 44 общественных пространства и 2018 дворов. Основная часть работ уже завершена, до конца года на Ставрополь будут благоустроены еще 32 общественных территории.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" - и рассчитан на период до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.