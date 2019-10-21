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Орешкин: МВФ недооценивает рост экономики РФ и переоценивает рост экономики Германии

Фонд ухудшил прогноз роста ВВП России в 2019 году на 0,5 процентного пункта по сравнению с апрельским докладом

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) недооценивает рост российской экономики и переоценивает рост экономики Германии, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. Его мнение передает пресс-служба.

МВФ в докладе, опубликованном на прошлой неделе, ухудшил прогноз роста ВВП России в 2019 году на 0,5 процентного пункта по сравнению с апрельским докладом - до 1,1%, а в 2020 году - повысил на 0,2 п.п., до 1,9%. Кроме того, фонд прогнозирует инфляцию в России на конец 2019 года на уровне 3,8% в годовом выражении (декабрь к декабрю), за 2020 год показатель составит 3,7%.

Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, темпы роста экономики РФ составят 1,3% в 2019 году и 1,7% в 2020 году.

"Оценки МВФ стали ближе к нашим, однако они до сих пор недооценивают наш рост и переоценивают рост Германии. Что касается Индонезии, то для нее два взаимодополняющих риска: замедление темпов роста в Китае на фоне американо-китайского противостояния и наращивание дефицита платежного баланса. Рост в Индонезии, как и в целом в Азии, может оказаться существенно ниже ожиданий", - считает Орешкин,

Также МВФ спрогнозировал темпы роста мировой экономики на уровне 3% в 2019 году и 3,4% в 2020 году. В апреле МВФ ожидал роста глобальной экономики на 3,3% и 3,6% соответственно. По словам главного экономиста МВФ Гиты Гопинат, этому способствуют торговые споры. Так, рост мирового ВВП из-за торгового конфликта США и Китая в 2020 году окажется на 0,8 п.п. ниже. Рост объемов мировой торговли в первом полугодии 2019 года составил 1%, что является самым слабым показателем с 2012 года.

Теги
ИндонезияГерманияРоссияОрешкин, Максим Станиславович
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