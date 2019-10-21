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Цифровые технологии помогут "Норникелю" снизить расходы и повысить выручку в течение 3 лет

Благодаря внедрению цифровых технологий появится возможность в режиме онлайн отслеживать весь производственный цикл

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Компания "Норникель" рассчитывает в течение трех лет получить дополнительную выручку и оптимизировать расходы благодаря внедрению цифровых технологий, в том числе таких как "умная руда". Об этом в понедельник на открытии международной политехнической выставки "Технофорум-2019" в Москве сообщил статс-секретарь, вице-президент ПАО "ГМК "Норильский никель" Дмитрий Пристансков.

"Сейчас у нас в фокусе вопрос цифровизации. Во-первых, это "умная руда" - контроль в онлайн-режиме [добычи] руды в технологическом процессе. Мы можем в режиме онлайн отслеживать весь производственный цикл, все, что происходит внутри в шахте на глубине до 1,5 км. Это "смарт-каски". По оптимизации расходов и дополнительной выручке мы ожидаем, что в том числе от внедрения цифровых технологий мы получим эффект около 7% в год на протяжении трех лет", - сказал Пристансков.

"Смарт-каски" позволяют в режиме реального времени контролировать технику безопасности на производстве. Он также добавил, что созданные в компании идеи и инициативы предложены другим отраслям и "по ряду из таких решений компания получила обратную связь".

Международная политехническая выставка "Технофорум-2019" проходит в Москве с 21 по 24 октября. Компания "Норникель" выступает партнером мероприятия.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.

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Россия
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