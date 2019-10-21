Cпецпредставитель президента заявил, что позиция Telegram грозит его запрещением в мире

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Отказ сервиса Telegram от взаимодействия с национальными регуляторами увеличивает риски запрещения его использования в России и других странах, считает спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Об этом он написал на своей странице в Facebook в понедельник.

"Сервис обязан соблюдать законодательство Российской Федерации. Несоблюдение законодательства должно вести к блокировке сервиса, поэтому сервис официально заблокирован. В то же время физическое лицо, использующее сервис, не нарушает законы Российской Федерации. Поэтому правильное описание ситуации: "заблокирован, но не запрещен", - пояснил Песков в продолжение темы использования мессенджера, обсуждавшейся на форуме "Открытые инновации" в Сколково.

Спецпредставитель президента отметил, что считает мессенджер самым современным и безопасным для конечного пользователя. При этом сервисы Telegram могут внести вклад в технологическое развитие страны, став частью базовой инфраструктуры для цифровой экономики. В качестве примера Песков привел блокчейн-платформу TON (Telegram Open Network). Однако позиция Telegram увеличивает риски запрещения использования сервиса по всему миру, полагает он.

"С точки зрения технологического развития перспективные сервисы мессенджера (такие, как TON) могут принести много пользы и стать базовой инфраструктурой для цифровой экономики. Однако отказ от взаимодействия с национальными регуляторами (например, попытка самостоятельной эмиссии криптовалюты) резко увеличивает риск именно запрещения использования сервиса, причем по всему миру, а не только в России. Поэтому в России РКН [Роскомнадзор], в США SEC [Комиссия по ценным бумагам и биржам США, SEC] должны сделать свою работу <…> Государственные проекты, очевидно, использовать сервис не должны", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Пескова в соцсети.

Резюмируя, Песков назвал ситуацию с Telegram противоречивой, развивающейся "в негативном сценарии". При этом баланс между развитием и безопасностью, по его мнению, до сих пор не найден, что является общемировой ситуацией.

Развитие темы

Ранее в понедельник ТАСС сообщал, что спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков в ходе одной из сессий открывшегося в понедельник в технопарке "Сколково" форума "Открытые инновации" заявил, что мессенджер Telegram в России не запрещен для использования. Он также сказал, что Telegram задействован в управлении одним из сетевых проектов, реализуемых на базе российских университетов.

"Первое, Telegram в России не запрещен. Второе, я им не просто пользуюсь, а у нас сегодня сеть, которая строится на [базе] 150+ российских университетов, и она для своего управления использует Telegram-каналы", - сказал спецпредставитель президента.

Комментируя ТАСС ситуацию с блокировкой IP-адресов, используемых мессенджером, спецпредставитель президента РФ сказал, что это стало стимулом для развития технологических решений и стартапов в данной сфере. "У нас никогда в России так быстро не развивались технологии фильтрации информации и обхода фильтров, как в истории с Telegram. В этом смысле на этой истории блокировки у нас выросло множество интересных решений, стартапов и исследований. Это такая, может быть, немного необычная польза, но она, безусловно, в этой истории есть", - пояснил Песков.

С апреля 2018 года Роскомнадзор начал блокировать используемые Telegram IP-адреса после соответствующего решения Таганского суда Москвы. Причиной стала претензия ФСБ к мессенджеру, отказавшемуся передать спецслужбам ключи дешифрования сообщений пользователей. Руководство Telegram заявило, что требования ФСБ выполнить технически невозможно, но свою позицию в Верховном суде представители мессенджера отстоять не смогли. Всего под блокировку попали несколько миллионов IP-адресов, что привело к сбоям в работе сторонних ресурсов.