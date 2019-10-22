Белоруссия пока не приступила к обсуждению новой программы с МВФ

МИНСК, 22 октября. /ТАСС/. Белоруссия пока не приступила к обсуждению новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц, отвечая на вопрос, при каких условиях возможно возобновление переговоров по новой программе с МВФ.

"Я не буду комментировать эти вещи, эти вопросы мы не обсуждаем сейчас с Международным валютным фондом", - сказал Калечиц.

По его словам, в ходе визита в Вашингтон белорусская сторона обсуждала вопросы, связанные с макроэкономической ситуацией в стране и прогнозом на следующие годы. "На следующей неделе ожидается миссия МВФ здесь, где мы еще раз уточним наши оценки - текущие и относительно прогноза, и в начале следующего года будет миссия по Статье IV", - сказал Калечиц.