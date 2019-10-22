Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Белоруссия пока не приступила к обсуждению новой программы с МВФ

Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления банка Дмитрий Калечиц

МИНСК, 22 октября. /ТАСС/. Белоруссия пока не приступила к обсуждению новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц, отвечая на вопрос, при каких условиях возможно возобновление переговоров по новой программе с МВФ.

"Я не буду комментировать эти вещи, эти вопросы мы не обсуждаем сейчас с Международным валютным фондом", - сказал Калечиц.

По его словам, в ходе визита в Вашингтон белорусская сторона обсуждала вопросы, связанные с макроэкономической ситуацией в стране и прогнозом на следующие годы. "На следующей неделе ожидается миссия МВФ здесь, где мы еще раз уточним наши оценки - текущие и относительно прогноза, и в начале следующего года будет миссия по Статье IV", - сказал Калечиц.

Теги
Белоруссия
Реклама на ТАСС
Орешкин заявил, что инфляция по итогам 2019 года будет "гораздо ниже" прогноза МЭР в 3,8%
Глава Минэкономразвития отметил, что остальные прогнозы на 2019 год министерство пока не видит причин менять
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС