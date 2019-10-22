Власти Баварии намерены экспортировать сельскохозяйственную продукцию из Татарстана

КАЗАНЬ, 22 октября. /ТАСС/. Власти германской федеральной земли Бавария высоко оценили качество сельскохозяйственной продукции из Татарстана и заинтересованы в ее экспорте. Об этом заявил вице-премьер - министр экономики, регионального развития и энергетики Баварии Хуберт Айвангер, выступая на экономическом форуме "Татарстан - Бавария".

"Мы хотели бы работать в экспорте сельскохозяйственной продукции. Я очень уважаю ваши достижения. Я видел, что в России вы занимаете одно из ведущих мест по производству молочной продукции", - сказал он, добавив, что Бавария также проявляет интерес к сотрудничеству с Татарстаном в сфере энергетики, производства и поставки медицинской техники и машиностроении. По его словам, регионам необходима интенсификация экономических контактов. При этом он пригласил делегацию из Татарстана посетить германский регион в следующем году.

"Я надеюсь, что те ориентиры, которые мы сегодня поставим, они тоже приблизят нас к общему будущему, которое будет успешным. Несмотря на санкции и кризисные ситуации, мы можем продолжать работу. Мы работаем в области науки, индустрии, обмена товарами, мы можем помогать друг другу двигаться вперед. Сегодняшний экономический форум для обеих сторон является очень важным. Я надеюсь, что мы будем продолжать этот формат работы", - сказал Айвангер.

Экономический форум "Татарстан - Бавария" проходит в Казани 22 октября, в его программе запланированы презентация инвестиционно-промышленного потенциала Татарстана, выступление об опыте сотрудничества с немецкими партнерами и выступления членов баварской делегации. В завершении форума представители делового сообщества из России и Германии обсудят интересующие их вопросы в формате B2B-встреч.

Внешнеторговый оборот Татарстана с Германией за первое полугодие 2019 года составил $774,2 млн.