Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Баварии намерены экспортировать сельскохозяйственную продукцию из Татарстана

Германская федеральная земля также заинтересована в сотрудничестве в сфере энергетики, производства и поставки медицинской техники

КАЗАНЬ, 22 октября. /ТАСС/. Власти германской федеральной земли Бавария высоко оценили качество сельскохозяйственной продукции из Татарстана и заинтересованы в ее экспорте. Об этом заявил вице-премьер - министр экономики, регионального развития и энергетики Баварии Хуберт Айвангер, выступая на экономическом форуме "Татарстан - Бавария".

"Мы хотели бы работать в экспорте сельскохозяйственной продукции. Я очень уважаю ваши достижения. Я видел, что в России вы занимаете одно из ведущих мест по производству молочной продукции", - сказал он, добавив, что Бавария также проявляет интерес к сотрудничеству с Татарстаном в сфере энергетики, производства и поставки медицинской техники и машиностроении. По его словам, регионам необходима интенсификация экономических контактов. При этом он пригласил делегацию из Татарстана посетить германский регион в следующем году.

"Я надеюсь, что те ориентиры, которые мы сегодня поставим, они тоже приблизят нас к общему будущему, которое будет успешным. Несмотря на санкции и кризисные ситуации, мы можем продолжать работу. Мы работаем в области науки, индустрии, обмена товарами, мы можем помогать друг другу двигаться вперед. Сегодняшний экономический форум для обеих сторон является очень важным. Я надеюсь, что мы будем продолжать этот формат работы", - сказал Айвангер.

Экономический форум "Татарстан - Бавария" проходит в Казани 22 октября, в его программе запланированы презентация инвестиционно-промышленного потенциала Татарстана, выступление об опыте сотрудничества с немецкими партнерами и выступления членов баварской делегации. В завершении форума представители делового сообщества из России и Германии обсудят интересующие их вопросы в формате B2B-встреч.

Внешнеторговый оборот Татарстана с Германией за первое полугодие 2019 года составил $774,2 млн.

Теги
ГерманияРоссияТатарстан
Реклама на ТАСС
Ставрополье будет привлекать средства Фонда защиты прав дольщиков для решения их проблем
В число достраиваемых объектов включены пять домов застройщика-банкрота "Базис-строй"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС