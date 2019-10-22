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Орешкин считает, что экономика России не готова к внедрению искусственного интеллекта

Министр экономического развития отметил, что именно поэтому сейчас правительство уделяет так много внимания этому вопросу

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Экономика России пока не готова к внедрению искусственного интеллекта, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, выступая на одной из сессий форума "Открытые инновации".

"Готова ли российская экономика, готовы ли отдельные отрасли, социальная сфера, государство к применению искусственного интеллекта? Пока абсолютно нет, это вот тот диагноз, который мы имеем сейчас", - сказал он.

Министр отметил, что именно поэтому сейчас правительство уделяет так много внимания этому вопросу. Президент недавно подписал стратегию развития искусственного интеллекта, где как раз ставится задача, с одной стороны, создать фундамент, необходимый для развития этой технологии в России, с другой стороны, обеспечить трансформацию разного рода отраслей.

"Это то, о чем я говорю. Поэтому будем работать, чтобы этот качественный скачок и с точки зрения производительности труда, с точки зрения роста качества жизни в нашей стране произошел", - сказал Орешкин.

"Что искусственный интеллект может дать России? Во многом он может дать качественное изменение, может дать качественный переход на иной уровень. Вот мы пытались здесь с коллегами квантифицировать, какой эффект может принести для российской экономики, всей нашей страны внедрение технологии искусственного интеллекта. У нас получилась оценка, что к 2030 году до 1% дополнительного роста производительности труда, а значит и роста экономики, - тот эффект, который мы можем получить", - подчеркнул министр.

Теги
РоссияОрешкин, Максим Станиславович
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