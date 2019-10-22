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Медведев сообщил, что на развитие цифровых технологий будет потрачено 1,6 трлн рублей

Премьер-министр также назвал проблему защиты персональных данных одной из важнейших в цифровую эпоху
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о значительных ассигнованиях государства на развитие цифровых технологий.

"Всего на развитие цифры в нашем бюджете на ближайшие годы предусмотрено 1,6 трлн рублей", - сказал председатель правительства на пленарном заседании форума "Открытые инновации" в Сколково.

Защита персональных данных

Премьер-министр считает проблему защиты персональных данных одной из важнейших в цифровую эпоху, поскольку необходимо соблюдать баланс между кибербезопасностью и правом на частную жизнь.

"К сожалению, обеспечение тотальной безопасности в цифровом мире имеет и свою обратную сторону, свою цену: это угроза утраты приватности, то есть, по сути, утрата частной жизни", - констатировал председатель правительства. По его мнению, "сейчас грань между частным и публичным пространством очень тонкая, подчас ее невозможно измерить, невозможно почувствовать, буквально любой шаг человека, его экономические и социальные действия фиксируются окружающими нас устройствами".

"А это создает риски ограничения свобод, риски манипулирования человеком, и необходимо выстраивать этот самый хрупкий баланс между безопасностью и гарантиями защиты частной жизни", - подчеркнул глава кабинета министров.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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