"Лента" сменит юрисдикцию и официальное наименование

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Акционеры ретейлера "Лента" приняли решение сменить юрисдикцию компании с Британских Виргинских островов на Кипр, а также изменить организационно-правовую форму на публичную компанию с ограниченной ответственностью, согласно законодательству Республики Кипр. Об этом говорится в сообщении "Ленты" по итогам внеочередного собрания акционеров.

Также было принято решение о переименовании компании с Lenta LTD (частная компания с ограниченной ответственностью - прим. ТАСС) на Lenta PLC (публичная компания с ограниченной ответственностью - прим. ТАСС).

Акционеры также переизбрали совет директоров в прежнем составе, в него вошли: Алексей Мордашов, Алексей Куличенко, Томас Корганас, Роман Васильков, Майкл Линч-Белл, Стив Джонсон, Руд Педерсен, Юлия Соловьева и Герман Тинга.

В апреле 2019 года "Севергрупп" (управляет активами бизнесмена Алексея Мордашова) подписала соглашения с Luna Inc. (принадлежит TPG Group) и ЕБРР о покупке около 41,9% ретейлера "Лента" в общей сложности за $729 млн. В конце того же месяца "Севергрупп" выставила миноритариям "Ленты" оферту по цене $3,60 за глобальную депозитарную расписку (GDR) или $18 за акцию, по итогам которой "Севергрупп" получила 78,73% акций ретейлера.

До момента сделки крупнейшими акционерами "Ленты" являлись TPG Group (34,13%) и Европейский банк реконструкции и развития (7,4%).

Ретейлер "Лента" - сеть гипермаркетов, основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. Компания управляет 246 гипермаркетами в 88 городах России и 130 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах.