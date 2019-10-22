Госдума приняла в I чтении порядок перечисления ЦБ в бюджет доходов от участия в Сбербанке

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о порядке перечисления Центральным банком РФ в федеральный бюджет доходов от участия в капитале Сбербанка России. Законопроект является бюджетообразующим и внесен в Госдуму правительством РФ вместе с проектом федерального бюджета на 2020 год и последующую трехлетку.

Соответствующие доходы подлежат перечислению в бюджет до 1 августа текущего финансового года. Предполагается, что эту сумму в виде дивидендных выплат получит ЦБ РФ, а затем перечислит ее в федеральный бюджет. В соответствии с законопроектом, данное положение закрепляется на постоянной основе. Ранее аналогичная норма принималась на один год.

Федеральный бюджет РФ может получить в виде дивидендов от Сбербанка 217,1 млрд рублей в 2020 году, а также 254,6 млрд рублей и 282,5 млрд рублей в 2021 и 2022 годах соответственно. Об этом говорится в сопроводительных материалах к проекту федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Банк России направил отрицательное заключение на законопроект. В свою очередь комитет по финансовому рынку отметил в своем заключении, что предлагаемая мера должна носить временный характер и соответствующие поправки следует принять ко второму чтению.

Аналогичную позицию высказал и комитет по бюджету. "Комитет отмечает, что в 2016-2018 годах Банк России перечислял часть прибыли от участия в ПАО "Сбербанк" в федеральный бюджет в целях экстренной мобилизации средств для федерального бюджета. В этой связи комитет считает необходимым при подготовке законопроекта ко второму чтению совместно с правительством РФ и Центральным банком проработать вопрос о сроке действия норм о перечислении Банком России дивидендов от участия в ПАО "Сбербанк" в федеральный бюджет", - говорится в заключении комитета по бюджету.

Доля участия Банка России в уставном капитале ПАО "Сбербанк России" составляет 50% плюс одна голосующая акция. Сумма дивидендов, полученная Банком России в 2018 году от ПАО "Сбербанк России", составила 135,5 млрд рублей, в 2017 году - 67,8 млрд рублей, в 2016 году - 22,2 млрд рублей, в 2015 году - 5,1 млрд рублей, за 2014 год - 36,1 млрд рублей.