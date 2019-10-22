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МТС и "Мегафон" проведут в Петербурге совместные тесты 5G

Компании планируют оценить, насколько возможно и целесообразно использовать сети мобильной связи пятого поколения в диапазоне частот 2,5-2,7 ГГц

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) одобрила заявки компаний МТС и "Мегафон" на проведение совместных тестов 5G в диапазоне 2,5-2,7 ГГц в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил журналистам по итогам заседания замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов.

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"Если помните, были торги 2015 года, где диапазон 2,5-2,7 ГГц был расторгован. Поскольку этот диапазон будет сертифицирован на Всемирной конференции радиосвязи под 5G, появилась первая заявка. На территории Санкт-Петербурга совместная заявка "Мегафона" и МТС по тестированию 5G в объединенном спектре 50 МГц", - сказал Иванов.

Сейчас в Санкт-Петербурге "Мегафон" располагает полосой 2570-2595 МГц, а МТС - 2595-2620 МГц. Теперь же, как пояснил Иванов, компании смогут объединить усилия для работы в более широкой полосе для проведения тестирования 5G. "Эти заявки для экспериментальных работ были удовлетворены. Они [компании] подали две одинаковые заявки, они объединят полосы частот по модели spectrum sharing и будут пробовать", - отметил замглавы Минкомсвязи.

По словам Иванова, разрешение на тестирование действует до 31 декабря 2020 года.

"Компании планируют исследовать возможности и условия развертывания сетей 5G в смежных полосах 2570-2620 МГц в Петербурге, в том числе в рамках совместного использования радиочастотного спектра", - пояснили в пресс-службе МТС.

По данным пресс-службы "Мегафона", ГКРЧ сегодня лишь одобрила заявку компаний о проведении будущих совместных исследований в диапазоне 2600 МГц. "Она нужна, чтобы попытаться оценить техническую возможность и целесообразность использования сетей в этой полосе. Операторы в течение года оценят целый комплекс технологических аспектов, направленных на повышение эффективности использования спектра: полоса 2600 МГц - это работа на перспективу. Результаты будут представлены регулятору до 2021 года", - сообщили в компании, уточнив, что для "Мегафона" приоритетным остается диапазон 3400-3800 МГц.

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