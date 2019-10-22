Власти КБР не видят риска невыполнения целей нацпроекта по безопасности дорог

НАЛЬЧИК, 22 октября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) уверены в том, что региону удастся своевременно выполнить показатели нацпроекта по безопасности дорог. Из справки, представленной ТАСС правительством региона, следует, что в республике уже определены объекты, предусматривающие выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла на срок более трех лет.

Ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев раскритиковал некоторые регионы за слабые показатели реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Он указал на риск не достижения показателей по увеличению доли контрактов жизненного цикла в девяти субъектах Российской Федерации, среди которых оказалась и Кабардино-Балкария.

"На данный момент вопрос полностью проработан, определены объекты, предусматривающие выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла на срок более трех лет. Проведена работа по актуализации и принятию необходимых нормативных правовых актов с целью заключения контрактов на принципах контрактов жизненного цикла в объеме 10% от общего объема новых госконтрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог. Вместе с тем в ФАУ "РОСДОРНИИ" направлены проекты государственных контрактов, которые будут заключены до 1 декабря текущего года", - говорится в справке.

Отмечается, что объектов, перенесенных на следующий год в связи с неисполнением контрактных условий, в республике нет. Риски были связаны с наличием действующих долгосрочных госконтрактов по нормативному содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них до 2020 года включительно. "Параллельно с ФАУ "РОСДОРНИИ" прорабатывался вопрос о возможности заключения допсоглашений к вновь заключенным госконтрактам в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - отмечено в сообщении.

Как сообщалось ранее, в КБР общая протяженность дорог, на которых проводятся ремонтные работы в 2019 году, составляет 66 км. До конца 2025 года планируется привести в нормативное состояние около 85% дорог в КБР (общая протяженность дорог в регионе составляет 9 тыс. км).

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.