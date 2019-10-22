Эксперт: создание системы сбыта необходимо для развития кооперации на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Создание системы сбыта и специализированных магазинов может ускорить темпы развития кооперации в Ставропольском крае. Для поддержки кооперативов также необходимо упрощение системы налогообложения. Такое мнение высказал во вторник ТАСС глава краевого ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов Сергей Грошев.

"Сначала нужно решить вопрос с кооперативной системой сбыта, необходимо создать кооперативную торговлю, кооперативные магазины в городах. Но хозяином магазина должна быть некая сторонняя управляющая структура, это тоже сложный вопрос. Что касается господдержки - для кооперативов налогообложение нужно практически отменять", - сказал он.

По словам Грошева, создание кооперативов с юридической точки зрения бывает сложным для фермеров. "Пока я просто фермер с коровой, то я налогов не плачу, бухгалтер не нужен, никто не проверяет. Как только организуется потребительский кооператив, он уже попадает в другую правовую форму - это юридическое лицо, отчетность, проверки Роспотребнадзора, Ростехнадзора, налоги", - пояснил эксперт.

Ранее в правительстве края сообщали, что в регионе в 2020 году планируют удвоить поддержку сельхозкооперации и довести ее до 500 млн рублей. Глава края Владимир Владимиров отмечал, что создание кооперативов необходимо для увеличения рентабельности производства и повышения конкурентоспособности. При этом существующие темпы развития кооперации в крае он назвал недостаточными.

"Одна из проблем - современное мировоззрение людей. Сейчас каждый сам за себя, коллективных действий не возникает, общего имущества нет - люди собираются в ТСЖ, и даже там начинаются споры и ссоры. <…> Без кооперации мы погибнем, она нужна в том числе и для того, чтобы показать детям пример другой жизни - сотрудничества, совместной работы, взаимной поддержки", - считает Грошев.

Ранее в краевом Минсельхозе сообщали, что в 2018 году в крае были созданы 12 новых кооперативов, в начале 2018 года их было зарегистрировано чуть более 60. Субсидии на развитие кооперации позволяют объединить производителей для продажи продукции по более выгодным ценам и сократить затраты на реализацию и приобретение материально-технических средств.