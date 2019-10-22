Посол РФ в Найроби: Кения изучает возможность сооружения АЭС с помощью России

СОЧИ, 22 октября. /ТАСС/. Кения изучает вопрос строительства АЭС в стране и рассматривает возможность ее сооружения с помощью России. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС посол РФ в Кении Дмитрий Максимычев на полях саммита Россия - Африка.

По словам дипломата, у республики есть потребность в наращивании генерации электроэнергии, однако с учетом уникального природного наследия страны кенийцы уделяют повышенное внимание охране окружающей среды. "Под этим углом зрения общественность дискутирует, насколько экологически устойчивой может считаться атомная энергетика. Пока решение не принято, вопрос продолжает изучаться, представительные кенийские делегации регулярно посещают ежегодно проводимые в России выставки "Атомэкспо", - сказал он.

Максимычев подчеркнул, что российская сторона к такому сотрудничеству готова. "Как только кенийской стороной будет принято соответствующее решение, приступим к предметной работе", - заявил он.

Проект по развитию туризма

Максимычев рассказал, что на стадии обсуждения находится и проект двустороннего соглашения между Россией и Кенией о развитии диалога в сфере туризма.

"В настоящее время идет обсуждение проекта двустороннего соглашения о развитии сотрудничества в области туризма. Проблема облегчения визового режима для россиян не стоит, поскольку порядок получения виз и так достаточно прост, - сказал Максимычев. - Самый простой и надежный способ - подать заявление через интернет, а на любом пограничном пропускном пункте Кении получить визу. Ее также можно оформить прямо в аэропорту по прилете в Кению".

"Стабильно растет и число россиян, посещающих Кению. В прошлом году их было порядка 6 тыс. человек, - добавил посол. - Россию посетили около 1,5 тыс. туристов из Кении".

Глава российского диппредставительства обратил внимание на то, что доля туристической отрасли в ВВП Кении составляет 5,9%, в этой сфере занято более миллиона человек. "Кенийское правительство предпринимает серьезные усилия по увеличению притока иностранных туристов", - добавил он.

Проблемы загрязнения озера Виктория

Кроме того, посол сообщил, что Россия и Кения готовят масштабный проект по решению экологических проблем пресноводного озера Виктория.

"В рамках российских усилий по наращиванию содействия международному развитию мы активно сотрудничаем с организациями системы ООН в целях оказания помощи Кении в решении стоящих перед этой страной социально-экономических проблем. Так, в настоящее время ведется проработка масштабного проекта по преодолению экологических проблем крупнейшего после Байкала пресноводного озера Виктория", - отметил дипломат.

Экологическое состояние озера, расположенного на территории Танзании, Кении и Уганды, вызывает серьезные опасения экспертов. Интенсивный рост численности местного населения, сплошная вырубка лесов по всему побережью, рыбноэкспортная индустрия и многое другое угрожает экосистеме водоема.

Врачи в Кении

Максимычев рассказал, что каждый десятый врач, практикующий в Кении, получил диплом советского или российского вуза.

"За последние полвека наша страна по программе государственных стипендий подготовила тысячи национальных кадров по инженерно-техническим, естественно-научным, медицинским и гуманитарным специальностям. Практически все они успешно работают на благо своей родины, - сказал посол. - Назовем лишь один пример: каждый десятый врач, практикующий в Кении, - выпускник советского или российского вуза".

По словам Максимычева, данная форма сотрудничества остается чрезвычайно востребованной, и Россия с Кенией намерены расширять ее дальше.

Посол также отметил, что сотрудничество двух стран в гуманитарной сфере имеет глубокие исторические корни. "Уже в конце 60-х годов на западе страны в городе Кисуму за счет финансовой, технической и организационной помощи СССР был построен и полностью оснащен госпиталь, который и по сей день успешно функционирует, являясь одним из крупнейших медучреждений страны", - добавил он.

Межправительственные проекты

РФ и Кения намерены обсудить на саммите Россия - Африка ряд контрактов и межправительственных договоренностей, рассказал российский посол в Найроби .

"Мы надеемся, что на форуме будут заключены новые контракты и договоренности как между отдельными экономическими операторами России и Кении, так и между бизнес-ассоциациями и объединениями обеих стран, - сказал Максимычев. - Что касается межправительственных соглашений, то ряд проектов находится в стадии проработки, но говорить пока рано, какие из них будут подписаны".

"Насколько нам известно, установлены и динамично развиваются партнерские связи между торгово-промышленными палатами обеих стран. На саммите возможно подписание соответствующего соглашения, которое придаст этому взаимодействию системный характер", - конкретизировал дипломат.

Как отметил Максимычев, наиболее перспективные сферы сотрудничества между Россией и Кенией - устойчивая энергетика, недропользование, жилищное строительство, транспорт, железнодорожное и автодорожное строительство, развитие инфраструктуры.

"Надеемся, что выйти на конкретные договоренности позволит экономический форум и саммит в Сочи", - добавил посол.

О саммите

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители бизнеса и госструктур. Организатором мероприятия выступает фонд "Росконгресс", ТАСС является официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.