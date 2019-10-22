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ФАС выявила признаки нарушения УК РФ в сговоре дорожных предприятий Петербурга

Виновникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила в картельном сговоре шести дорожных компаний в Петербурге и городского комитета по благоустройству признаки преступления, предусмотренного статьей 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции"). Об этом во вторник сообщила пресс-служба ведомства.

Комиссия Санкт-Петербургского УФАС России 18 октября 2019 года признала СПб ГУДП "Центр", ОАО "Коломяжское", СПб ГУДП "Путь", ОАО "Автодор СПб", СПБ ГУДСП "Курортное", АО "Автопарк № 7 Спецтранс" и Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга нарушившими антимонопольное законодательство. В ходе расследования ведомство изучило 39 торгов, осуществленных в 2016-2019 годы, на общую сумму более 24 млрд рублей.

"Выявленные Санкт-Петербургским УФАС России нарушения также указывают на признаки совершения должностными лицами ответчиков преступления, предусмотренного статьей 178 УК РФ, в связи с чем материалы дела направлены в правоохранительные органы", - цитирует пресс-служба слова начальника управления по борьбе с картелями ФАС России Андрея Тенишева.

Санкции указанной статьи могут предусматривать наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет.

Управление ФАС по Санкт-Петербургу ранее вынесло городскому комитету по благоустройству предписание о несовершении впредь антиконкурентных действий. Предприятиям предписано не участвовать впредь в соглашениях, ограничивающих конкуренцию. В течение года с момента нарушения, предприятиям и должностным лицам комитета будут назначены административные наказания в виде штрафов в соответствии с КоАП РФ.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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