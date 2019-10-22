Силуанов: инфляция в РФ в 2020-2022 годах будет ниже роста доходов населения

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Предусмотренная в проекте федерального бюджета РФ на 2020-2022 годы инфляция будет ниже, чем рост доходов населения, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в программе "Право на справедливость" на Первом канале.

"Сейчас бюджет предусматривает пороги инфляции значительно ниже, чем доходы населения. Инфляция будет ниже, чем доходы бюджетников, будет ниже, чем рост средней заработной платы по экономике. Низкая инфляция позволяет сберегать на "черный день", - сказал Силуанов.

Он напомнил, что в бюджете на 2020 год предусмотрен рост зарплат бюджетников на уровне 7%, при этом ожидаемая инфляция составляет не более 4%. "Предусмотрена "вилка" от 3% до 4% [инфляции в годовом выражении]", - добавил Силуанов.

По словам главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, согласно социальным опросам, россиян больше всего волнуют рост цен, бедность и безработица.

"У нас бюджет составлен таким образом, чтобы инфляционный налог не съедал заработные платы, пенсии, наши сбережения. Совсем недавно мы еще жили при инфляции двузначной", - ответил Силуанов. "Конечно, больше хочется иметь собственного дохода, и цены растут на продукты", - добавил он.

Силуанов подчеркнул, что не подвергает сомнению данные Росстата, которые указывают на рост реальных доходов населения. В частности, по его словам, в бюджетной сфере за последние шесть лет произошел существенный скачок роста зарплат. "Сегодня врач должен получить и получает в среднем две средние заработные платы по региону, учитель должен получать по средней заработной плате. Именно такие пропорции заложены в бюджете", - заключил Силуанов.