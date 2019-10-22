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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

Boeing объявила о новых перестановках в структуре своего руководства

В частности, пост руководителя и гендиректора отдела пассажирских самолетов компании вместо Кевина Макаллистера займет Стэн Дин

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. Кевин Макаллистер покидает пост руководителя и генерального директора отдела пассажирских самолетов Boeing и уступает бразды правления Стэну Дину, который возглавлял отдел глобальных услуг этой американской компании. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте авиапроизводителя.

"Мы благодарны Кевину за его преданную и неустанную службу Boeing, ее клиентам и обществу в трудные времена, а также за его поддержку переходного этапа [в деятельности компании]", - подчеркнул президент и генеральный директор Boeing Деннис Меленберг, который ранее в этом месяце был освобожден от должности председателя совета директоров авиаперевозчика в свете катастроф двух самолетов Boeing 737 MAX. Меленберг высоко отозвался об умении Дина налаживать "доверительные отношения с заказчиками и потребителями".

Отдел глобальных услуг этой американской компании возглавит Тед Колберт, освободивший должность временно исполняющего обязанности руководителя пресс-службы и старшего вице-президента Boeing, курирующего вопросы информационных технологий и анализа данных. Как отметила газета The New York Times, Макаллистер стал самым видным членом руководства компании, потерявшим свой пост после катастроф в Эфиопии и Индонезии.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство компании Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS). После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии. American Airlines и многие другие перевозчики заявили, что временно не будут применять самолеты.

Теги
ЭфиопияСШАИндонезияРоссияЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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