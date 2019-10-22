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Медведев обсудит организацию дистанционного контроля за безопасностью промышленности

Она создается в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в среду совещание по внедрению системы дистанционного контроля промышленной безопасности. Она создается в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности.

Как пояснили в пресс-службе кабинета министров, "система дистанционного контроля (надзора) промышленной безопасности (СДК ПБ) опасных производственных объектов - это комплекс программных и программно-аппаратных средств, а также специализированных технических средств, обеспечивающих непрерывное получение, обработку и передачу в режиме реального времени информации о значениях параметров технологических процессов и процессов обеспечения функционирования опасного производственного объекта". Это параметры, определяющие безопасность объекта, сообщающие о состоянии систем противоаварийной защиты и их срабатывании, состоянии технических устройств, а также о регистрации аварий и инцидентов на опасном производственном объекте. Цель создания СДК ПБ - управление рисками возникновения аварий на опасных производственных объектах, раннее распознавание и прогнозирование развития предаварийных ситуаций, обеспечение возможности принятия превентивных мер для предотвращения аварий.

С 2015 года на площадке ЗАО "Российская корпорация средств связи" реализуется пилотный проект Ситуационно-аналитического центра (САЦ) СДК ПБ, предназначенного для персональной и коллективной организационно-аналитической работы по формированию глобальной картины состояния промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Сейчас к САЦ подключены предприятия ПАО "Сибур холдинг", ПАО "Лукойл", АО "СУЭК", АО "Газпромнефть", ПАО "Газпром".

В совещании примут участие вице-премьер - руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, вице-премьер Дмитрий Козак, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин, руководители ведомств, главы профильных предприятий. В пресс-службе кабмина уточнили, что совещание пройдет на площадке ПАО "Сибур холдинг" - крупнейшей в России интегрированной нефтехимической компании, занимающейся переработкой углеводородов в пластики, каучуки и другие продукты с высокой добавленной стоимостью.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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