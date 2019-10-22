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Госдума в первом чтении рассмотрит проект бюджета России на 2020-2022 годы

Профицит бюджета в 2020-2022 годах ожидается на уровне 0,8%, 0,5% и 0,2% ВВП соответственно

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. В обсуждении документа также будут участвовать первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов и глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Также в первом чтении будут рассмотрены проекты бюджетов внебюджетных фондов (Пенсионного фонда, Фонда соцстрахования и Фонда обязательного медицинского страхования).

Основные параметры федерального бюджета

Согласно проекту, доходы федерального бюджета в 2020 году запланированы на уровне 20,379 трлн рублей. В 2021 году они вырастут до 21,246 трлн рублей, а в 2022 году - до 22,058 трлн рублей.

Расходы бюджета, как ожидается, также будут расти - до 19,503 трлн рублей в 2020 году, 20,634 трлн рублей в 2021 году и 21,763 трлн рублей в 2022 году. Существенную долю по-прежнему будут составлять расходы на социальное обеспечение, оборону и нацбезопасность.

Профицит федерального бюджета в 2020-2022 годах ожидается на уровне 0,8%, 0,5% и 0,2% ВВП соответственно.

Прогнозируемый объем ВВП на 2020 год составляет 112,863 трлн рублей.

Документ сверстан исходя из заложенной в бюджетном правиле цены на нефть марки Urals (в 2020 году - $42,4 за баррель). Дополнительные доходы казны от продажи нефти сверх этого уровня направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Бюджет основывается на базовом прогнозе Минэкономразвития, который предполагает рост российского ВВП на 1,7% в 2020 году и ускорение до 3,1% и 3,2% в 2021 и 2022 годах соответственно. Среднегодовая цена нефти, согласно прогнозу, составит $57 за баррель в 2020 году и снизится до $56 и $55 за баррель в 2021 и 2022 годах соответственно. Инфляция ожидается на уровне 3% в 2020 году и 4% в 2021 и 2022 годах.

Национальные проекты

Приоритетом расходов федерального бюджета в ближайшие три года станут национальные проекты - на них будет выделено около 7 трлн рублей. При этом финансирование нацпроектов будет ежегодно расти - с 1,982 трлн рублей в 2020 году до 2,692 трлн рублей в 2022 году.

Финансирование нацпроекта "Демография" в 2020 году составит 616,03 млрд рублей, в 2021 году - 634,75 млрд рублей, в 2022 году - 588,25 млрд рублей.

На нацпроект "Здравоохранение" в 2020 году запланировано 299,7 млрд рублей, в 2021 году - 239,95 млрд рублей, в 2022 году - 253,54 млрд рублей.

На нацпроект "Образование" выделено 125,93 млрд рублей в 2020 году, 134,71 млрд рублей - в 2021 году и 119,25 млрд рублей - в 2022 году.

Финансирование нацпроекта "Жилье и городская среда" запланировано в объеме 105,25 млрд рублей в 2020 году, 108,36 млрд рублей - в 2021 году и 189,14 млрд рублей - в 2022 году.

На нацпроект "Экология" в 2020 году направят 87,99 млрд рублей, в 2021 году - 123,02 млрд рублей, в 2022 году - 146,25 млрд рублей.

Финансирование нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году составит 104,27 млрд рублей, в 2021 году - 137,4 млрд рублей, в 2022 году - 23,88 млрд рублей.

На реализацию нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" в 2020 году будет выделено 6,9 млрд рублей, в 2021 году - 6,9 млрд рублей, в 2022 году - 7,48 млрд рублей.

Расходы на нацпроект "Наука" составят 47,39 млрд рублей в 2020 году, 69,78 млрд рублей - в 2021 году, 96,14 млрд рублей - в 2022 году.

На финансирование проекта "Цифровая экономика" выделено 124,2 млрд рублей в 2020 году, 177,89 млрд рублей - в 2021 году, 258,04 млрд рублей - в 2022 году.

Расходы на нацпроект "Культура" в 2020 году составят 14,7 млрд рублей, в 2021 году - 17,83 млрд рублей, в 2022 году - 20,76 млрд рублей.

Финансирование нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" составит 38,53 млрд рублей в 2020 году, 51,28 млрд рублей - в 2021 году, 95,44 млрд рублей - в 2022 году.

Расходы на нацпроект "Международная кооперация и экспорт" запланированы в объеме 74,55 млрд рублей в 2020 году, 123,97 млрд рублей - в 2021 году, 219,35 млрд рублей - в 2022 году.

Реализация Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры обойдется госбюджету в 337,22 млрд рублей в 2020 году, 391,89 млрд рублей - в 2021 году и 675,4 млрд рублей - в 2022 году.

Направления работы

По словам председателя комитета Андрея Макарова, при принятии документа парламентариям следует учесть, что приоритетными направлениями бюджетной политики в следующие три года станут: развитие сельских территорий, выравнивание бюджетной обеспеченности регионов, инвестиционная поддержка со стороны государства важных региональных проектов и значительное повышение эффективности расходования бюджетных средств.

Как подчеркнул первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, в ходе подготовки к первому чтению проекта "принят целый ряд революционных решений, которых никогда не было раньше при рассмотрении бюджета". По его словам, речь идет о поручении правительству до 1 декабря 2019 года принять нормативные правовые акты о правилах предоставления и распределения субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам регионов, а до начала очередного финансового года, то есть до 1 января, заключить соглашения с регионами о предоставлении трансфертов. Кроме того, ко второму чтению должны быть распределены все субсидии (за исключением тех, которые распределяются по конкурсу), субвенции и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, сказал депутат. "Такого не было еще у нас в истории рассмотрения бюджета до этого никогда. В данном случае правительство пошло полностью навстречу нам", - отметил он.

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