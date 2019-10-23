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В Якутии свыше 70% инвестиций в основной капитал приходится на добывающую отрасль

Глава республики Айсен Николаев сообщил, что больше всего инвесторы вкладывают в добычу и транспортировку нефти и газа

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Подавляющее большинство инвестиций в основной капитал в Якутии приходится на добывающую отрасль. В проекты, связанные с добычей нефти, газа, угля, алмазов, золота и др., вкладывают 72,5% всех инвестиций, сообщил в интервью ТАСС глава республики Айсен Николаев.

"В этом году ставим цель закрепить достигнутый высокий уровень инвестиций в основной капитал, который оценивается в 421,4 млрд рублей. На территории республики продолжается реализация крупных инвестиционных проектов. Из общей суммы инвестиций в основной капитал в 2019 году 72,5% приходится на долю инвестиций в добывающие отрасли", - сказал Николаев в интервью об итогах прошедшего в сентябре Восточного экономического форума (ВЭФ).

Больше всего инвесторы вкладывают в добычу и транспортировку нефти и газа - с учетом строительства газопровода "Сила Сибири" доля этого сектора составляет 49,2%. Далее идут проекты угледобывающей отрасли - 9,6%, алмазодобывающей - 4,8%, золотодобывающей - 5%.

Николаев отметил, что по итогам национального рейтинга за 2019 год Якутия улучшила свои позиции на 30 пунктов, заняв 22-е место, и стала лидером роста. "Обусловлено это комплексной работой республики над открытостью правительства, тесной работой с бизнесом, качеством и доступностью финансовой поддержки, организационных механизмов поддержки бизнеса и эффективностью институтов, обеспечивающих защищенность предпринимательства", - пояснил глава региона.

Он также напомнил, что Якутия является лидером Дальневосточного федерального округа по объему в основной капитал, что связано с открытием в республики крупных промышленных объектов - угольной горно-обогатительной фабрики "Денисовская", месторождения серебра "Вертикальное", золотодобывающего рудника "Гросс", Верхне-Мунского месторождения алмазов.

Пятый Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 4-6 сентября. Якутия стала одним из самых активных его участников, подписав 44 соглашения на общую суммы свыше 40 млрд рублей. По словам Николаева, это демонстрирует "рост доверия инвесторов к региону".

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен СергеевичДальний Восток
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