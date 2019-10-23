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Глава Хабаровского края предложил отменить льготы для золотодобытчиков и лесозаготовителей

Сергей Фургал отметил, что регион недополучает доходы, поскольку высокорентабельный бизнес не платит налоги

ХАБАРОВСК, 23 октября. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал предложил отменить льготы для предприятий, работающих в сфере добычи золота и заготовки леса. Об этом глава региона сообщил на заседании законодательной думы края в среду.

"Сегодня в краевую законодательную думу мной внесен законопроект об отмене налоговых льгот для лесозаготовителей и золотодобытчиков. Я считаю, что правила игры должны быть справедливыми. Хабаровский край недополучает доходы из-за того, что высокорентабельный бизнес не платит налоги. Я считаю, что сейчас не время разбрасываться деньгами в виде таких льгот. Надеюсь, вы разделяете мое мнение", - сказал Фургал, обращаясь к депутатам.

В качестве примера Фургал привел тот факт, что маржинальность в сфере добычи золота доходит до 70%.

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский край
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