В Росавиации заявили, что нехватка рабочих срывает сроки реконструкции Зейского аэропорта

ТАСС, 23 октября. Глава Федерального агентства воздушного транспорта выразил обеспокоенность нехваткой рабочих кадров при реконструкции аэропорта в городе Зее в Амурской области. Это может привести к срыву сроков строительства объекта, сообщается в среду на сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области, где проводит совещание глава Росавиации.

Стоимость реализации проекта реконструкции аэропорта Зеи - более 2 млрд рублей. Договор заключен между федеральным казенным учреждением "Аэропорты Дальнего Востока" и главным управлением строительства дорог и аэродромов при Спецстрое России. Проект был начат в 2015 году и должен быть завершен в 2020 году.

"С тем количеством рабочих сил, работающих на данном объекте сегодня, есть некоторые опасения. На объекте вместо 70 рабочих должно сейчас работать 270, 300 специалистов, иначе в сроки не уложитесь. <...> Есть вид работ, который можно сейчас выполнять, - это сборка сооружений, фундамент, которых уже смонтирован, можно вести сбор сэндвич-панелей, устанавливать окна, двери, кровлю. Это все можно делать и зимой. Тогда мы сможем рассчитывать, что подрядчик уложится к 20 июля будущего года. А пока мы видим дефицит рабочих сил у подрядчика, что грозит опять сорвать сроки ввода объекта, а это серьезная проблема", - приводятся в сообщении слова главы Росавиации Александра Нерадько.

В настоящее время аэропорт закрыт для выполнения полетов малой авиации, пассажирские перевозки для жителей отдаленных населенных пунктов Зейского водохранилища осуществляются вертолетами Ми-8, что существенно дороже, отмечают в региональном министерстве. Отставание от намеченного ввода в эксплуатацию объекта составляет 24 месяца.

В ходе осмотра объекта подрядчик заверил представителей профильного министерства и главу Росавиации, что аэропорт будет готов к сдаче вовремя. Ему поручено в течение недели предоставить план выполнения работ в 2019 году и на следующий год до ввода объекта в эксплуатацию, а также предоставить информацию о привлечении дополнительных специалистов на объект.

Город Зея расположен на севере Амурской области, на правом берегу одноименной реки. Здесь проживает 23,2 тыс. человек.