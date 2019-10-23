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В Росавиации заявили, что нехватка рабочих срывает сроки реконструкции Зейского аэропорта

Глава Росавиации Александр Нерадько отметил, что сейчас на объекте должны работать около 300 специалистов вместо 70

ТАСС, 23 октября. Глава Федерального агентства воздушного транспорта выразил обеспокоенность нехваткой рабочих кадров при реконструкции аэропорта в городе Зее в Амурской области. Это может привести к срыву сроков строительства объекта, сообщается в среду на сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области, где проводит совещание глава Росавиации.

Стоимость реализации проекта реконструкции аэропорта Зеи - более 2 млрд рублей. Договор заключен между федеральным казенным учреждением "Аэропорты Дальнего Востока" и главным управлением строительства дорог и аэродромов при Спецстрое России. Проект был начат в 2015 году и должен быть завершен в 2020 году.

"С тем количеством рабочих сил, работающих на данном объекте сегодня, есть некоторые опасения. На объекте вместо 70 рабочих должно сейчас работать 270, 300 специалистов, иначе в сроки не уложитесь. <...> Есть вид работ, который можно сейчас выполнять, - это сборка сооружений, фундамент, которых уже смонтирован, можно вести сбор сэндвич-панелей, устанавливать окна, двери, кровлю. Это все можно делать и зимой. Тогда мы сможем рассчитывать, что подрядчик уложится к 20 июля будущего года. А пока мы видим дефицит рабочих сил у подрядчика, что грозит опять сорвать сроки ввода объекта, а это серьезная проблема", - приводятся в сообщении слова главы Росавиации Александра Нерадько.

В настоящее время аэропорт закрыт для выполнения полетов малой авиации, пассажирские перевозки для жителей отдаленных населенных пунктов Зейского водохранилища осуществляются вертолетами Ми-8, что существенно дороже, отмечают в региональном министерстве. Отставание от намеченного ввода в эксплуатацию объекта составляет 24 месяца.

В ходе осмотра объекта подрядчик заверил представителей профильного министерства и главу Росавиации, что аэропорт будет готов к сдаче вовремя. Ему поручено в течение недели предоставить план выполнения работ в 2019 году и на следующий год до ввода объекта в эксплуатацию, а также предоставить информацию о привлечении дополнительных специалистов на объект.

Город Зея расположен на севере Амурской области, на правом берегу одноименной реки. Здесь проживает 23,2 тыс. человек.

Теги
Нерадько, Александр ВасильевичРоссияАмурская область
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