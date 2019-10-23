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Поставки лимонов, гранатов и оливкового масла из Сирии в Крым планируются с октября

В свою очередь, крымские предприятия собираются поставлять в Сирию строительные электроинструменты и промышленное оборудование

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Поставки свежих сирийских фруктов и оливкового масла в Крым должны начаться с октября, соответствующий контракт уже заключен. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Крыма Сергей Аксенов.

"Первые партии товаров были успешно отправлены морем в марте, это, в частности, зерно. Заключены контракты на поставку в Крым с октября свежих фруктов - это лимоны, апельсины, грейпфруты, гранат - а также оливкового масла. Прорабатываются параметры и сроки поставок кукурузы, сои, мелкофракционного угля. Сирийская продукция успешно выдерживает ценовую конкуренцию с мировыми поставщиками, при этом существенно отличаясь по качеству в лучшую сторону", - рассказал Аксенов.

Он добавил, что крымские предприятия готовы поставлять в Сирию стрелочные переводы для железных дорог (эту продукцию выпускает Керченский металлургический завод), сварочные аппараты и строительный электроинструмент (фирма "СЭЛМА" и завод "Фиолент"), оборудование для нефтегазовой промышленности, пластиковые трубы и другую продукцию. Судостроительные предприятия также готовы к реализации проектов по заказу сирийских компаний.

"Вполне возможна и работа по бартеру: оливковое масло в обмен на подсолнечное и шрот, также пользующийся спросом в Сирии. Дополнительно прорабатываются вопросы поставок в Крым природных ресурсов Сирии, которые могли бы стать основой обратной загрузки - щебень, гранит, мрамор, клинкер, фосфаты", - отметил глава Крыма.

Он подчеркнул, что "стратегическая цель - создать постоянно работающую морскую линию с загрузкой в две стороны". А для этого надо обеспечить стабильный и значительный по объему грузопоток в обоих направлениях.

Авиарейсы Крым-Сирия

При этом, сообщил Аксенов, авиарейсы между Крымом и Сирией запускать пока не планируется, так как сейчас не будет достаточного пассажиропотока, однако в будущем это важно для развития региона.

"Пока нет (возможности открыть рейсы в Сирию - прим. ТАСС), поскольку сегодня не будет спроса. Думаю, что с политической точки зрения налаживание авиасообщения между Симферополем и Дамаском отвечает долгосрочным интересам России. По нашей информации, такой точки зрения придерживаются в МИД РФ и посольстве РФ в Сирии. Установление авиасообщения с Сирией полезно и для дальнейшего развития транспортно-логистического потенциала Крыма", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что для запуска рейсов нужно обеспечить пассажиропоток, который мог бы гарантировать эффективную и прибыльную работу авиалиний. При этом проекту, по его мнению, возможно привлечь действующие российские авиакомпании.

"Мы последовательно работаем над этими вопросами. Но надо понимать, что до тех пор, пока в Сирии окончательно не завершатся военные действия, сложно говорить об устойчивом росте пассажиропотока и спокойном обмене туристами", - добавил собеседник.

На Ялтинском международном экономическом форуме, который проходил 17-20 апреля, Крым и Сирия подписали меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве, в котором говорилось о планах по созданию совместного торгового дома и совместной судоходной компании для обеспечения регулярных морских грузоперевозок между портами Латакии и российского полуострова. Предложение о заключении соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве 6 августа одобрило правительство РФ. А в конце августа власти Республики Крым и Сирийской Арабской Республики в ходе 61-й Дамасской международной выставки подписали соглашение, которое подразумевает, в числе прочего, и возможность организации грузового сообщения.

 

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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