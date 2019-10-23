В Японии открылся автосалон Tokyo Motor Show

ТОКИО, 23 октября. /ТАСС/. Токийский автосалон Tokyo Motor Show, проходящий в этом году в 46-й раз, открылся в среду в выставочном комплексе Big Sight в портовой части города. Как сообщили организаторы, в этот раз на нем представлены около 180 различных компаний, включая как самих автопроизводителей, так и поставщиков деталей и оборудования.

Наиболее масштабные стенды сделали ведущие японские концерны Toyota, Nissan, и Honda и Mazda, а вот среди иностранных компаний в Токио приехали только Renault и Mercedes-Benz. Основной темой нынешнего автосалона стал девиз "Открывая будущее". В связи с этим основной акцент компании решили сделать на концепты и электромобили с прицелом на их выпуск на рынок после 2020 года.

Впервые автосалон проходит сразу на нескольких площадках, соединенных между собой специальной зоной, где можно поучаствовать в тест-драйве автомобилей или опробовать различные виды электрических самокатов и другого автономного транспорта. Организаторы Tokyo Motor Show в этом году постарались прилечь максимально обширную аудиторию, создав все необходимые условия для различных категорий посетителей, в том числе людей с ограниченными возможностями и гостей с детьми.

Только электричество

После успеха гибридной модели Toyota Prius, появившейся в 1997 году, другие японские автомобильные компании долгое время пытались создать конкурента, однако в результате Япония отстала с точки зрения развития технологий электромобилей. Теперь местные концерны постепенно нагоняют упущенные возможности.

Так, Honda представила в Токио новую модель с названием из одной буквы "e", работающую исключительно от литий-ионных батарей. Это компактный городской хэтчбек, в частности, вместо привычных зеркал заднего вида у него шестидюймовые дисплеи в дверных картах, а некоторыми функциями можно управлять голосом. Обещанный производителем запас хода составляет около 220 км, а разгон до 100 км/ч занимает восемь секунд. В продажу в Японии эта модель, как ожидается, поступит в 2020 году, а затем Honda планирует вывести ее и на европейский рынок.

Nissan в свою очередь представила сразу два электрических концепта - компактный IMk и кроссовер Ariya. Последний вызвал большой интерес у публики как потенциальная модель для серийного производства в ближайшем будущем. Nissan уже имеет опыт производства электромобилей - недавно в свет вышло второе поколение хэтчбека Leaf. Запас хода у него составляет порядка 250 км, что позволяет надеяться на большую эффективность Ariya, если кроссовер поступит в продажу в ближайшие несколько лет.

Mazda показала в Токио свой первый электромобиль для серийного производства MX-30. По размерам он попал примерно в середину между моделями CX-3 и CX-5, однако в Mazda решили придать автомобилю более спортивный облик и сделали задние двери половинчатыми. Чтобы пробраться на задний ряд необходимо открыть сначала передние двери, а затем распахнуть небольшие створки, как это было в купе RX-8. На рынок новый электромобиль с запасом хода около 200 км может выйти уже в следующем году.

Toyota в этом году сделала упор на беспилотные технологии и сверхкомпактные электрические концепты, представив несколько автономных небольших транспортных средств. Помимо этого, компания обновила свой седан Mirai, который вышел на рынок в 2014 году. Теперь внешне машина перестала быть похожей на Prius, и дизайн стал напоминать люксовый бренд Lexus. Также производитель усовершенствовал водородную установку, что позволило увеличить запас хода с 650 до 800 км.

Об автосалоне

История Tokyo Motor Show насчитывает более 60 лет. В начале 2000-х это событие привлекало около 800-900 тыс. посетителей, однако сейчас показатели стали скромнее. В Токио практически перестали ездить крупные европейские бренды, также здесь нет других азиатских автопроизводителей. Еще одним фактором снижения популярности стал рост китайского автомобильного рынка, куда сместилось основное внимание мировых компаний.