Тульские власти выделят 20 млн рублей на поддержку пчеловодов в 2020 году

ТАСС, 23 октября. Власти Тульской области в 2020 году выделят 20 млн рублей на поддержку пчеловодов для возмещения части затрат на приобретение пчелосемей, техническое оснащение и перевооружение отрасли пчеловодства, сообщила в среду пресс-служба правительства Тульской области.

По данным Национального союза пчеловодов России, массовая гибель пчел была зафиксирована в конце мая в 30 регионах России, в том числе в центре и на юге, в Удмуртии, Марий Эл, Алтайском крае и Татарстане, Курской, Рязанской, Тульской и других областях.

"В целях развития отрасли пчеловодства с 2020 года министерство [сельского хозяйства] в рамках государственной программы региона "Развитие сельского хозяйства Тульской области" планирует поддержать пчеловодов путем возмещения части затрат на приобретение пчелосемей, техническое оснащение и перевооружение отрасли пчеловодства. На эти цели заложено порядка 20 млн рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным директора департамента государственной политики в сфере АПК и сельского развития регионального министерства сельского хозяйства Алексея Степина, до конца этого года будет приобретено оборудование, которое поможет выявлению причин гибели пчел.

"Кроме того, в Тульскую областную Думу внесен законопроект о государственном регулировании и государственной поддержке отрасли пчеловодства", - добавили в пресс-службе.

Шесть сельхозпроизводителей в Тульской области допустили нарушения химической обработки сельхозугодий. Летом это привело к массовой гибели пчел. В связи с этим на территории региона органами областной прокуратуры проведены проверки соблюдения сельхозпроизводителями законодательства при применении пестицидов. Установлено, что сельхозпроизводители не оповещали владельцев ближайших пасек о предстоящей химической обработке с указанием применяемого ядохимиката, места, времени, способа проведения обработки, а также указания времени изоляции пчел.