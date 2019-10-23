Доходы бюджета Вологодской области увеличены на 8,4 млрд

ВОЛОГДА, 23 октября. /ТАСС/. Доходная часть бюджета Вологодской области 2019 года увеличена на 8,4 млрд рублей до 84,5 млрд за счет поступлений налогов на прибыль и на доходы физических лиц. Депутаты Вологодского заксобрания проголосовали за внесение поправок в бюджет в первом и втором, окончательном чтениях.

"Объем доходов областного бюджета увеличивается на 8,4 млрд рублей и составит в 2019 году 84,5 млрд рублей, в том числе за счет собственных доходных источников - 6,3 млрд, и 2,1 млрд - это безвозмездные поступления из федерального бюджета. Основная сумма этих поступлений будет направлена на строительство моста через реку Шексну в Череповце - 1,559 млрд, на создание комфортной городской среды в малых городах - 148 млн, на льготы по оплате услуг ЖКХ - 196 млн, дотация на сбалансированность областного бюджета - 300 млн рублей", - сказала депутатам заместитель губернатора области, начальник департамента финансов Валентина Артамонова.

По ее словам, областной бюджет стабильно исполняется. За девять месяцев этого года объем доходов возрос на 5,7 млрд до 51 млрд рублей в сравнении с аналогичным показателем прошлого года. Основные доходные источники: налог на прибыль организаций, поступления которого возросли на 2,6 млрд до 20 млрд рублей, а также налог на доходы физических лиц.

"Самым крупным плательщиком налога на прибыль остается ПАО "Северсталь". За девять месяцев "Северсталь" заплатила 9,9 млрд рублей - это 49% от всего налога на прибыль. Значительный вклад в повышение данного доходного источника внесла компания "Апатит", платежи которой увеличились в этом году по сравнению с прошлым на 1,8 млрд рублей и составили 2,2 млрд рублей. Демонстрируют улучшение показателей и другие отрасли экономики: предприятия по производству кокса, пищевой промышленности, энергетики, транспортные", - сказала Артамонова.

Социально значимые вопросы

Расходы областного бюджета увеличены на 3,6 млрд рублей до 84,3 млрд. "В рамках поправок решаются социально значимые вопросы: на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы - 1,033 млрд рублей. На развитие отрасли образования предусмотрено дополнительно 14 млн рублей на приобретение учебно-лабораторного оборудования и мебели в школах, еще 49 млн рублей направить на продолжение ремонтов в образовательных учреждениях, 84 млн - на питание школьников, сумма проиндексирована и увеличена до 50 рублей на одного ребенка", - сообщила замгубернатора.

На содержание автодорог дополнительно выделено 155 млн рублей, в результате расходы областного дорожного фонда составят на 2019 год 12 млрд рублей.

"По отдельным госпрограммам есть экономия. Учитывая, что мы погасили все коммерческие кредиты, поэтому на 76 млн рублей сокращаются расходы на обслуживание госдолга. На 110 млн уменьшены расходы на здравоохранение, поскольку не полностью использованы выделенные ассигнования на санаторно-курортное лечение бюджетников. Параметры областного бюджета составят: по доходам - 84,5 млрд, по расходам - 84,3 млрд, профицит - 236 млн рублей. Все поправки согласованы с Министерством финансов России, условия соглашения с Минфином РФ полностью выполняются", - сказала Артамонова.

Как отметил председатель областного парламента Андрей Луценко, никогда еще доходы бюджета Вологодской области не были столь высокими.