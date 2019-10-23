РЖД могут принять участие в инфраструктурных проектах в Нигерии

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. ОАО "РЖД" может принять участие в реализации инфраструктурных проектов в Нигерии, компании уже был предложен ряд проектов. Об этом сообщила пресс-служба РЖД по итогам подписанного в рамках форума Россия - Африка меморандума о взаимопонимании с Минтрансом Нигерии.

"Как следует из меморандума, ОАО "РЖД" определит объем своего участия в предложенных проектах в Нигерии, в частности в проекте Coastal Line (участок Лагос - Калабар) и проекте железной дороги - порт Харкорт - Майдугури, с учетом своего технического и кадрового резерва. Кроме того, РЖД определят направления развития железнодорожных транспортных систем посредством проектирования, строительства, управления и обслуживания железнодорожной инфраструктуры в Нигерии и внедрения других решений по модернизации, которые могут быть предложены правительству Нигерии", - говорится в сообщении.

Кроме того, РЖД и Нигерия намерены расширять развитие железнодорожной промышленности и совершенствование железнодорожной техники Нигерии, возможны и другие направления сотрудничества.

Документ, в котором стороны выражают согласие на долгосрочное сотрудничество, подписали глава РЖД Олег Белозеров и министр транспорта Нигерии Чибуике Ротими Амаечи. Согласно меморандуму, правительство Нигерии заинтересовано в восстановлении железнодорожных путей и подвижного состава, а также в строительстве новых железнодорожных линий.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители бизнеса и госструктур. ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.