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Эксперт: доля потребления облачных сервисов в РФ через три года может увеличиться до 10%

По словам гендиректора SberCloud Александра Сорокоумова, в мире 45% от всей IT-инфраструктуры приходится на облачные сервисы, в России этот показатель пока что равен 4%

СКОЛКОВО, 23 октября. /ТАСС/. Доля облачных сервисов во всей IT-инфраструктуре в России к 2022 года может увеличиться более чем в 2,5 раза - до 10% с нынешних 4%. Такой прогноз озвучил генеральный директор SberCloud, дочерней компании Сбербанка, Александр Сорокоумов во время сессии "Облачное будущее бизнеса и экосистем", которая прошла во время форума "Открытые инновации" в Сколково.

"В мире 45% от всей IT-инфраструктуры приходится на облачные сервисы, в России этот показатель пока составляет 4%. С одной стороны, это совсем мало. С другой стороны, есть очень хорошая динамика рынка: средний рост за 2015-2018 гг. составил 44%, и в ближайшие годы он прогнозируется на уровне 25-30%" - сказал он, уточнив, что доля облачных сервисов во всей IT-инфраструктуре в России к 2022 году может увеличиться до 10% против нынешних 4%.

В беседе с корреспондентом ТАСС Сорокоумов пояснил, что отставание России обусловлено рядом факторов. "Во-первых, мы позже начали. Облачные технологии созданы в США, три крупнейших глобальных облачных провайдера - это американские компании. В Россию облачные технологии пришли позже и не на пустое место, а на уже довольно конкурентный рынок, занятый интеграторами", - пояснил он.

Эксперт отметил, что крупные игроки появились в России только недавно, они сейчас, по сути, создают рынок облаков в стране, продвигая знания и формируя "облачные" компетенции среди российских компаний. Пока еще вокруг облаков много мифов и опасений, но мировая практика использования облачных сервисов показывает их гораздо более высокую надежность и устойчивость к киберугрозам по сравнению с "классическими" решениями и собственными ЦОД компаний. Кроме того, переход на облачную инфраструктуру позволит бизнесу кратно увеличить темпы своего развития, при этом сократив затраты, считает глава SberCloud.

"Сегодня мы видим высокий интерес к облачным технологиям как со стороны крупного бизнеса, так и со стороны государственных организаций. Малый и средний бизнес также один из самых наиболее активных пользователей облаков, так как построение собственной IT-инфраструктуры для компаний МСБ - дорогой и совершенно не нужный процесс", - заключил Сорокоумов.

О компании

SberCloud (ООО "Облачные технологии") - облачная платформа группы Сбербанк, предоставляющая услуги на базе ИТ-архитектуры банка. Инфраструктура, информационно-технологические платформы и услуги SberCloud - основа цифровой экосистемы группы Сбербанк, также предоставляются внешним клиентам - компаниям и государственным организациям.

О форуме

VIII Международный форум "Открытые инновации" проходит в "Сколково" 21-23 октября. Соорганизаторы мероприятия - Министерство экономического развития РФ, правительство Москвы, Фонд "Сколково", РВК, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, Фонд содействия инновациям, Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.

Теги
Россия
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